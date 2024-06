Una soundbar con HDMI eARC e Dolby Atmos? Questa si trova al miglior prezzo!

Se state cercando una soundbar moderna, dotata ad esempio di porta HDMI eARC per sfruttare al meglio le funzionalità della vostra smart TV moderna e supportare il Dolby Atmos con due altoparlanti orientati verso l'alto, la scelta intelligente oggi è la Sharp HT-SB700. Attualmente in offerta su Amazon a soli 158,76€ anziché 199,99€, è un'opportunità da non perdere.

Sharp HT-SB700, chi dovrebbe acquistarla?

La Sharp HT-SB700 è un buon prodotto per gli amanti del cinema in casa, desiderosi di immergersi nella loro esperienza audiovisiva senza occupare troppo spazio. Grazie alla sua dimensione di 52 cm, si adatta perfettamente a piccoli ambienti o a chi desidera mantenere un'estetica minimalista nel proprio living. Il supporto Dolby Atmos garantisce un surround 3D molto realistico, permettendo agli utenti di sentirsi al centro dell'azione, migliorando la qualità audio dei film, dei videogiochi e della musica.

L'appassionato di musica apprezzerà poi la connettività Bluetooth 5.3, che consente lo streaming musicale wireless da dispositivi mobili, rendendo questa soundbar versatile e adatta anche per intrattenere gli ospiti o semplicemente per rilassarsi. Gli ingressi multipli, inclusi quelli ottici digitali e ausiliari, offrono flessibilità per collegare varie sorgenti audio.

Inoltre, la possibilità di controllare la soundbar direttamente dal telecomando del TV grazie alla connessione HDMI eARC/CEC è un chiaro vantaggio per chi cerca una soluzione semplice ed efficace per migliorare l'audio della propria smart TV. Per chi desidera personalizzare ancora di più l'esperienza di ascolto, la potenza di uscita massima di 140W, unita alle diverse preimpostazioni dell'equalizzatore, permette di adattarla a ogni esigenza di ascolto.

Vedi offerta su Amazon