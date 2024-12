Siete nerd col pollice verde? Dovete comprare questa lampada

LG ha annunciato che porterà al CES un oggetto decisamente particolare: una lampada che fa anche da giardino. Si tratta di fatto di una lampada con integrato un vaso che permette di coltivare fino a 20 piante, offre illuminazione regolabile per una crescita ottimale delle piante (similmente a quanto fa una serra idroponica) e per gestire l'illuminazione ambientale.

Ci sono due diverse modalità d'illuminazione: verso il basso, la migliore per le piante, e verso l'alto, per illuminare l'ambiente. Inoltre, non dovrete nemmeno ricordarvi di annaffiare le vostre piante: LG ha integrato un serbatoio da 5,7 litri e un sistema di distribuzione automatica di acqua e nutrienti, in base al numero di piante coltivate e alla loro varietà.

Ci sono due modelli, entrambi da terra, uno somiglia a un tavolino da divano, l'altro invece è alto e più simile a una lampada classica. Entrambi sono compatibili con l'app LG ThinQ, da cui è possibile gestire le impostazioni di illuminazione e i programmi di coltivazione da remoto.

Questo prodotto non è una novità assoluta per LG, che nel 2019 lanciò Tiiun, un "coltivatore da interno" simile a una cantinetta, ma che fungeva da serra. Non abbiamo ancora informazioni riguardo disponibilità e prezzi, ma cercheremo di saperne di più nel corso della fiera, che si terrà a Las Vegas dal 6 al 10 gennaio 2025.