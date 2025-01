VLC sottotitolerà a breve i vostri video sfruttando l'IA

VLC, il popolare lettore multimediale, introdurrà una nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale per generare automaticamente sottotitoli e traduzioni in tempo reale. L'annuncio è stato fatto dall'azienda al CES 2025 tenutosi a Las Vegas.

La nuova feature di VLC utilizzerà modelli di AI open source per trascrivere l'audio dei video e mostrare i sottotitoli durante la riproduzione, traducendoli anche in oltre 100 lingue diverse. Tutto il processo avverrà in locale sul dispositivo dell'utente, senza necessità di connessione internet o invio di dati.

VLC's AI potrà generare sottotitoli in Inglese, Spagnolo e decine di altre lingue.

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al metodo attuale di aggiunta manuale dei sottotitoli, che richiede di cercare e sincronizzare file esterni. Con la nuova funzionalità AI, VLC mira a rendere obsoleto questo processo, generando automaticamente i sottotitoli per qualsiasi video.

Le potenzialità di questa novità sono enormi, soprattutto per alcune categorie di utenti. Le persone con problemi di udito o che stanno imparando una nuova lingua e potranno beneficiare enormemente di una trascrizione e traduzione immediata e relativamente accurata. Potrebbe rivelarsi uno strumento prezioso per studenti, viaggiatori internazionali e chiunque necessiti di un supporto testuale durante la visione di contenuti video.

Pur non essendo l'unico software a sfruttare l'IA per i sottotitoli, VLC si distingue per la facilità d'uso e la praticità. L'assenza di requisiti come connettività internet o abbonamenti lo rende più economico e rispettoso della privacy rispetto ad altre opzioni.

Tuttavia, la nuova funzionalità non è priva di potenziali limiti. Come ogni sistema di trascrizione e traduzione IA, potrebbe incorrere in allucinazioni, errori di trascrizione e traduzioni imprecise. Fattori come accenti marcati o parlato veloce potrebbero comprometterne l'accuratezza.

Inoltre, l'elaborazione in tempo reale richiederà probabilmente una certa potenza di calcolo. I dispositivi più datati potrebbero faticare a gestire il carico di lavoro, rendendo necessario un aggiornamento hardware per sfruttare appieno la nuova feature.

Nonostante ciò, per la maggior parte degli utenti la possibilità di avere sottotitoli generati al volo, anche se non perfetti, rappresenterà comunque un notevole passo avanti in termini di accessibilità e fruibilità dei contenuti video.