BMW svela gli interni Panoramic iDrive al CES 2025

L'azienda automobilistica BMW ha presentato al CES di Las Vegas la versione definitiva della nuova interfaccia Panoramic iDrive, che verrà implementata su tutti i futuri modelli del marchio. Il sistema, che debutterà sul SUV elettrico Neue Class X entro fine anno, si basa su una proiezione panoramica e un nuovo touchscreen, eliminando completamente i pulsanti fisici.

L'innovativo sistema di infotainment rappresenta una svolta significativa per BMW, segnando il passaggio definitivo verso un'interfaccia utente completamente digitale e personalizzabile. La sua adozione su tutta la gamma, sia elettrica che termica, evidenzia l'importanza strategica di questa tecnologia per il futuro del brand.

Il sistema si compone di quattro elementi principali:

1. Una fascia nera proiettata lungo tutta la larghezza del parabrezza, che mostra le informazioni di guida essenziali davanti al conducente e sei slot personalizzabili.

2. Un touchscreen centrale inclinato verso il guidatore, dotato del nuovo software Operating System X sviluppato internamente da BMW su base Android.

3. Un volante con pulsanti fisici a feedback aptico.

4. Un head-up display 3D opzionale che proietta informazioni nel campo visivo del guidatore.

Il sistema è stato progettato per essere completamente integrato e intuitivo.

L'eliminazione dei comandi fisici ha permesso a BMW di offrire opzioni più complesse e variegate attraverso l'interfaccia touch. Il sistema è predisposto per ricevere aggiornamenti over-the-air e si basa principalmente sul controllo vocale e touch.

BMW ha dichiarato di aver sviluppato il nuovo Panoramic iDrive analizzando i dati anonimi di utilizzo provenienti dalla sua flotta di oltre 22 milioni di veicoli già in circolazione. Il sistema è stato poi perfezionato attraverso test di usabilità in laboratorio.

Christian Bauer, vicepresidente del design dell'interfaccia utente di BMW, ha spiegato che l'inclinazione di 16 gradi del touchscreen centrale, oltre a richiamare elementi stilistici tipici del marchio come il "gomito Hofmeister", è stata scelta per garantire una posizione ergonomica ottimale e ridurre al minimo la distanza tra volante e display.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il Panoramic iDrive debutterà sul SUV elettrico Neue Class X, atteso per fine anno. Questo modello sarà basato sulla nuova piattaforma modulare Neue Klasse, specifica per veicoli elettrici, che verrà utilizzata anche per la futura BMW Serie 3 elettrica prevista per il 2026.

La nuova architettura promette batterie con densità energetica superiore del 20% rispetto alle attuali e un'aerodinamica migliorata del 20%. Il sistema elettrico a 800V consentirà inoltre ricariche fino al 30% più veloci.

Alexander Karajlovic, responsabile della tecnologia di guida per il concept, ha dichiarato: "Con le auto Neue Klasse ridefiniremo il significato di puro piacere di guida".

BMW sta inoltre sviluppando una coupé elettrica futuristica a due posti, erede spirituale della i8, che potrebbe entrare a far parte della gamma Neue Klasse. Un prototipo è già stato avvistato in fase di test vicino al centro R&D del marchio in Baviera.