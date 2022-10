Continuano le grandi offerte di questo secondo Amazon Prime Day dell’anno, offerte che rimarranno attive fino alla mezzanotte del 12 ottobre. Tra i numerosi prodotti in sconto, Amazon ha deciso di offrire anche un dispositivo per testare la qualità dell’aria casalinga. Si tratta di un sistema smart di monitoraggio dell’aria, prodotto proprio da Amazon, che vi informa su eventuali impurità presenti nella vostra abitazione e valuta anche umidità e temperatura. Un piccolo aiuto quotidiano che solo per questo Prime Day può essere vostro a 49,99€ invece che 79,99€, in pratica al 38% in meno del prezzo di listino.

Sapevate che l’aria che respiriamo ogni giorno, a casa, non è così pulita come sembra? I prodotti di pulizia, alcuni tipi di vernice, lo smog e molti altri agenti inquinanti, riempiono le nostre abitazioni causando un degrado totale della qualità dell’aria senza nemmeno che ce ne accorgiamo. Vi sarà capitato infatti di svegliarvi con la tosse o di avere prurito agli occhi in determinate stanze, ecco quelli sono sintomi di una qualità dell’aria non al top che affligge la vostra abitazione. L’Amazon Smart Air Quality Monitor è un dispositivo che serve proprio a questo: valutare la qualità dell’aria casalinga analizzandola e verificando la presenza di agenti alteranti come particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e temperatura non idonee.

Questo sistema di monitoraggio funziona in combo con Alexa e può quindi essere controllato con la voce. Basta infatti chiedergli un’analisi dell’aria di casa e il piccolo strumento si metterà subito all’opera inviando notifiche all’app su cosa è possibile migliorare. Inoltre, una spia LED colorata vi informerà tempestivamente se qualcosa non va.

Insomma, avrete capito che si tratta di un piccolo dispositivo capace di portare un grande aiuto in casa. Se volete ricominciare a respirare aria migliore e dormire notti serene è davvero il dispositivo che fa al caso vostro, magari insieme ad un purificatore che poi risolva il problema segnalato (qui trovate una guida ai migliori).

Inoltre, come sempre, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

» Vedi offerta su Amazon «

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!