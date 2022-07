Questo Prime Day 2022 ci sta riservato parecchie sorprese a livello di offerte e tra queste possiamo annoverare sicuramente quella su questa Smart TV Sony Bravia da 50″ che, grazie a uno sconto del 34%, scende al prezzo più basso di sempre, solo 529€!

Il Sony BRAVIA KD-50X85JP è indubbiamente uno dei migliori Smart TV che potete acquistare oggi, con un reparto tecnico di assoluto livello che saprò garantirvi il massimo della qualità sotto molti aspetti dalla fruizione di servizi streaming alla visione di programmi televisivi senza dimenticare l’esperienza di gioco con le console di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X|S, grazie al Variable Refresh Rate e all’Auto Low Latency Mode.

Il modello che vi proponiamo presenta un pannello da 50″ 4K Ultra HD che grazie alla tecnologia TRILUMINOS PRO e all’HDR X1 saprà garantirvi colori mozzafiato, contrasti elevanti e neri profondi. Oltre all’aspetto visivo anche l’audio fa la sua parte con la compatibilità Dolby Vision Atmos che saprà avvolgervi con un audio coinvolgente.

Uno dei punti di forza di Sony Bravia è anche la presenza del sistema operativo Google TV che garantisce la massima compatibilità con qualsiasi applicazione di streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, Youtube, Twitch) e non solo, il tutto gestibile comodamente tramite comandi vocali o tramite telecomando.

Prima di concludere vi segnaliamo che potete trovare in offerta numerosi modelli Sony Bravia e anche altre Smart TV, quindi se questo non è il modello che vi interessa vi consigliamo di consultare le migliori offerte Smart TV del Prime Day direttamente a questa pagina.

