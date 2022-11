Continua la nostra rassegna dedicata alle ottime offerte del Black Friday 2022 e, con questo articolo, dedichiamo ora un po’ di spazio a chi è alla ricerca di una smart TV con tutti i crismi, che sia venduta oggi ad un prezzo d’occasione e che, soprattutto, sia prodotta da un brand di qualità, capace di garantire non solo un ottimo prezzo, ma anche e soprattutto una buona qualità delle immagini a schermo.

E così, proseguendo nelle intenzioni di proporvi solo il meglio di questo Black Friday Amazon 2022, vi segnaliamo ora la splendida offerta con protagonista la smart TV LG NanoCell 75NANO766QA da 75″, equipaggiata con un ampio e brillante pannello 4K, ed oggi venduta con uno sconto di ben 700 euro rispetto al suo prezzo originale! Il prezzo proposto? Appena 999,00€, contro i 1.699,00€ richiesti, in origine, dal produttore!

Un affare davvero notevole, per un prodotto di tutto rispetto che, anzitutto, si propone con un pannello davvero ben realizzato, capace di offrire un’esperienza che non si fatica a definire come quella di un “home cinema”, e dunque con un feeling di molto vicino a quello delle esperienze di visione in sala. Realizzata con la tecnologia Nanocell di LG, che rende i colori a schermo vidi e brillanti, la LG NanoCell 75NANO766QA utilizza delle nanoparticelle per purificare i colori, offrendo così un impatto visivo realistico ed appagante, anche a fronte delle proposte 4K della concorrenza!

A sottolineare la volontà di proporre un televisore pensato appositamente per i cinefili, c’è inoltre la presenza della cosiddetta “Filmaker Mode”, ovvero una funzione che preserva i colori, le impostazioni delle immagini e la fluidità dei fotogrammi originali, anche in combinazione con l’ottimo sistema HDR10 Pro, con la risultante di immagini davvero incredibili per dettagli e definizione, oltre che per contrasto, profondità e realismo.

Anche i gamer, tuttavia, potranno beneficiare di cotanta bellezza visiva, grazie ad un “Game Optimizer” integrato, che raccoglie e regola le diverse impostazioni relative al gioco, per non perdere nulla in termini di profondità, dettagli e soprattutto fluidità a schermo!

Il merito è anche e soprattutto del processore α5 di quinta generazione sviluppato da LG, che analizza costantemente i contenuti a schermo, migliorando la qualità generale della resa visiva, e rielaborando immagini e suono al fine di offrire la migliore esperienza possibile, adattandosi in conseguenza a ciò che starete guardando, ed operando attivamente la luminosità ed il contrasto generale.

Smart, ricca di funzioni, e compatibile con i sistemi domotici Google Assistant, Alexa e LG ThinQ AI, questa smart TV è, in sintesi, l’idea per rendere il proprio salotto una perfetta e completa postazione per l’intrattenimento, a prescindere che si tratti della classica TV tramite Digitale Terrestre, o dei contenuti offerti dai numerosi servizi in streaming, ovviamente già tutti integrati all’interno del menù del dispositivo

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che i prodotti in sconto vadano esauriti. Prima di far ciò, pensiamo valga però la pena ricordarvi che, onde risparmiare qualcosa in più, è utile attivare in questi giorni un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite! Senza contare che i primi 30 giorni di servizio sono gratuiti!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!