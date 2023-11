Smart TV Philips Ambilight: con il DOPPIO SCONTO risparmi 267€

Dopo una settimana di offerte intense, che nella nostra rassegna stampa vi abbiamo raccontato in tempo reale, siamo giunti all'ultimo giorno del Black Friday di Amazon. Le promozioni, però, sono tutt'altro che terminate: vi segnaliamo che la magnifica smart TV Philips Ambilight da 43" potrà essere vostra a soli 531,92€ invece di 799,00€ grazie a un doppio sconto!

Smart TV Philips Ambilight, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Philips Ambilight è perfetta sia per gli amanti del cinema, grazie al supporto per HDR10+ e Dolby Vision, sia per i gamer, con la frequenza di aggiornamento di 60Hz e il supporto Geforce Now. Infine, è ideale anche per chi desidera creare un'atmosfera coinvolgente al proprio salotto, poiché l'innovativa retroilluminazione Ambilight su 3 lati e le varie modalità create da Philips riescono a dare vita a un'atmosfera unica nel suo genere, sincronizzandosi con i contenuti in riproduzione e generando uno spettacolo di luci senza paragoni.

Inoltre, la Philips Ambiglight vi consentirà di accedere a diverse app come Amazon Prime, Netflix, Disney+ e Youtube, oltre a essere dotata di un sintonizzatore TV digitale integrato, quattro porte HDMI, due porte USB e Wi-Fi, permettendovi di collegare le vostre console. Infine, equipaggiata con altoparlanti da 20W che regalano un'esperienza audio immersiva per merito dell'AI Sound & EQ e della tecnologia Dolby Atmos, mentre grazie al suo Processore P5 AI Perfect Picture l'esperienza visiva è ottimizzata al massimo.

Insomma, che vogliate guardare il vostro film preferito con una qualità d'immagine eccezionale, immergervi nei vostri videogiochi o vivere un'esperienza di intrattenimento coinvolgente, la smart TV Philips Ambilight è la scelta giusta per voi. Per approfittare del prezzo di 531,92€ vi ricordiamo che dovrete spuntare la casella "applica coupon 58,07€" prima di inserire il prodotto nel carrello!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

