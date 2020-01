Smartphone e Smart TV nelle offerte Solo per Oggi di MediaWorld

Dopo avervi presentato le offerte del giorno Amazon e eBay, con quest’ultimo squisitamente dedicato all’ambito smartphone, è arrivato il momento di dare un’occhiata alla proposta di MediaWorld, sul cui portale fioccano ogni giorno interessanti proposte all’interno delle offerte “Solo per oggi”. Per chi non avesse idea dell’iniziativa, si tratta di ottimi prodotti in sconto per un tempo limitatissimo: appena 24 ore! Allo scadere della giornata, infatti, molte delle proposte MediaWorld torneranno al loro prezzo originale, e solo pochi di questi prodotti potrebbero poi ricevere un nuovo abbassamento di prezzo.

Con queste premesse, ovviamente, l’invito è quello di acquistare subito i prodotti che più vi piacciono o interessano, così da essere sicuri di acquistare il tutto ad un prezzo di vera occasione. E credeteci, i prezzi proposti da MediaWorld valgono ben più di una rapida spulciata, come dimostrato dalla Cleaning Week avviata proprio questa settimana e dalle offerte degli XDays ancora disponibili (entrambe le promozioni termineranno il 26 gennaio).

Archiviate le promozioni sugli elettrodomestici dedicati alla pulizia e la cura della casa, è oggi il turno di dare uno sguardo alle promozioni inerenti smartphone e smart TV che, nel caso di MediaWorld, non solo offrono prodotti a prezzi d’occasione, ma anche la possibilità di finanziare i pagamenti con interessi a tasso zero! Le proposte sono numerose, dall’eccezionale Samsung Galaxy Note 10+ ad iPhone 11, passando per una grande selezione di smart tv LED e OLED con risoluzione 4K!

I prodotti in offerta sulle pagine online di Mediaworld sono davvero numerosi e pertanto, prima di consultare la nostra selezione di articoli a prezzi scontati, vi invitiamo a tenere in considerazione la pagina principale delle offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime promozioni in corso.

Infine, vi suggeriamo di iscrivervi immediatamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese di gennaio. I canali Telegram sono quattro, e sono rispettivamente dedicati a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. Buono shopping!

La nostra selezione di prodotti

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!