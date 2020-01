Cleaning Week MediaWorld, tante offerte su aspirapolveri robot e wireless

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le migliori offerte del giorno sullo store online di Mediaworld dove, tra le offerte “Solo per oggi”, c’è oggi in sconto l’ottima Kenwood Cooking Chef Gourmet KCC9040S, un’impastatrice professionale il cui prezzo, di norma, supera addirittura i 1.200€, ma oggi in vendita a soli 799,00€. Eppure gli sconti su Mediaworld non si arrestano, ed anzi il portale sembra continuare a proporre offerte straordinarie dedicate alle più disparate categorie merceologiche.

Dopo gli sconti dedicati ai sistemi di archiviazione, come hard disk e SSD ed ai router ed agli scanner (anche portatili!); e quelli avviati in occasione degli degli XDays (offerte che, ricordiamolo, saranno ancora attive fino al prossimo 26 di gennaio), è arrivato ora il turno delle proposte della Cleaning Week, con cui Mediaworld propone in saldo tantissimi prodotti dedicati alla cura della casa ed alla pulizia, con proposte che spaziano dalle tipiche scope elettriche, sino ai più moderni e performanti aspirapolvere robot.

Prodotti eccezionali, come l’ottimo iRobot Roomba 965, dotato di sensori per gli ostacoli, sistema antiurto, ed un sistema di navigazione iAdapt 2.0 con Visual Localization, che permette al dispositivo di orientarsi correttamente all’interno della vostra abitazione grazie una mappatura perfetta della superficie di casa, così da pulire i pavimenti in meno tempo ma con maggiore efficienza. Venduto generalmente a 699,00€, è oggi in sconto a 499,00! Un prezzo ottimo, specie se si considera che si tratta di uno dei prodotti di fascia alta dell’azienda che vi garantirà, dunque, pulizie eccellenti e performance garantite nel tempo.

In ogni caso, Roomba 965 è solo uno dei tanti prodotti in offerta sulle pagine online di Mediaworld, e pertanto, come sempre, l’invito è quello di tenere in considerazione la pagina principale delle offerte, così da non perdervi nessuna delle ottime promozioni in corso.

