[SONDAGGIO] Acquisterai qualcosa durante il Prime Day 2024?

Amazon ha annunciato ufficialmente il Prime Day 2024: il 16 e 17 luglio l'intero catalogo di Amazon sarà travolto da sconti incredibili. Questa è un'occasione imperdibile per acquistare tutto ciò che è nella vostra lista dei desideri, almeno fino al Black Friday di novembre. Ecco perché vogliamo sapere da voi: pensate di acquistare qualcosa durante questa tornata promozionale?

A tal proposito, vi invitiamo a votare il sondaggio che trovate qui sotto, raccontandoci se pensate di fare acquisti o meno durante il prossimo Prime Day di Amazon. Avrete modo di votare fino al 3 luglio, per cui siamo curiosi di scoprire le vostre risposte!

Acquisterai qualcosa durante il Prime Day 2024? Sì, sarò online a mezzanotte per controllare le offerte (9%) Si, ma aspetterò fino all'ultimo (3%) Dipende da quali prodotti saranno in offerta (57%) No, tanto sono sempre le stesse offerte (31%) No, aspetterò il Black Friday (0%) Vota Scade fra tra 1 settimana Totale voti: 35 Vuoi cambiare la tua risposta?

Prime Day 2024: quando inizia e come approfittare degli sconti

Come vi abbiamo accennato, il Prime Day durerà due giorni, ovvero 16 e 17 luglio 2024. Durante questi giorni, i clienti Prime potranno approfittare di tantissimi sconti su tutte le categorie del catalogo Amazon.

Per accedere alle promozioni del Prime Day dovrete necessariamente essere abbonati ad Amazon Prime. Nel caso in cui non lo siate ancora, vi invitiamo ad approfittarne: i primi 30 giorni dall'iscrizione sono completamente gratis e vi permetteranno di godere di tutti gli altri vantaggi del servizio, tra cui spedizioni rapide e gratuite e l'accesso ai contenuti della piattaforma streaming Prime Video. Nel caso in cui il vostro abbonamento fosse scaduto, invece, potrete semplicemente riattivarlo in occasione dei giorni promozionali.

Come funziona il Prime Day?

Come vi abbiamo spiegato nel nostro articolo interamente dedicato al Prime Day, vi sono delle strategie che vi torneranno senz'altro utili per riuscire ad acquistare tutto ciò che state tenendo d'occhio. Il primo consiglio, ovviamente, è quello di essere iscritti ad Amazon Prime; dopodiché, vi suggeriamo di attivare le notifiche personalizzate per ricevere aggiornamenti relativi agli articoli contrassegnati da voi come interessanti.

