Sony presenta due nuovi proiettori 4K nativi per Home Cinema

Quest’oggi Sony ha annunciato il lancio di due nuovi proiettori per Home Cinema 4K nativi (4096 x 2160) dotati del potente processore d’immagine “X1 for projector”, basato sulle tecnologie utilizzate nei TV BRAVIA di Sony e ottimizzato per i proiettori. Il processore include tecnologie innovative per l’analisi dei frame ad alta precisione che rendono possibili funzionalità quali Dynamic HDR Enhancer e Reality Creation.

Il modello laser VPL-VW890ES da 2200 lm con ottica premium ARC-F (All-Range Crisp Focus) e il modello a lampada VPL-VW290ES da 1500 lm, offrono un’esperienza di visione coinvolgente, in grado di trasmettere fedelmente la visione dei creatori di contenuti, con dettagli e texture più realistici e un contrasto ottimale. Entrambi i proiettori 4K Sony dispongono dell’esclusiva tecnologia Super Resolution Reality Creation e un pannello 4K nativo che offrono immagini ad alta qualità e ricche di dettagli.

“Un numero crescente di utenti cerca esperienze di intrattenimento coinvolgenti a casa, per guardare un film o solo per giocare. I nostri proiettori SXRD con 4K nativo sono da quasi un decennio il riferimento di mercato nell’offrire questo tipo di esperienza. Oggi siamo felici di annunciare questi due nuovi e potenti modelli che vanno ad aggiungersi alla ricca line-up di proiettori per Home Cinema disponibili per i nostri clienti,” ha commentato Christopher Mullins, Home Cinema Product Manager di Sony Professional Displays & Solutions.

I nuovi VPL-VW890ES e VPL-VW290ES sostituiranno rispettivamente i modelli precedenti, ovvero: il VPL-VW870ES e il VPL-VW270ES. Come i loro predecessori, i nuovi modelli includono anche la modalità di input lag ridotto, che migliora notevolmente la velocità di reazione del display per assicurare ai giocatori la migliore esperienza possibile, unitamente alla qualità d’immagine incredibilmente dettagliata che si aspettano da un prodotto di alta qualità. Per quanto riguarda la disponibilità di entrambi i nuovi proiettori, infine, sia il modello VPL-VW890ES che il VPL-VW290ES possono essere ordinati a partire da oggi.