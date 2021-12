Sony Technology Day, la tecnologia che ispira emozioni

Oggi, Sony ha tenuto il “Sony Technology Day”, un evento online atto a presentare le nuove del gruppo Sony. La società ha presentato otto tecnologie in linea con il tema dell’evento: “Technology that inspires emotion”, che collegano i vari business del gruppo e mostrano la costante evoluzione dell’azienda.

L’identità di Sony è da sempre quella di “un’azienda di intrattenimento creativo con una solida base tecnologica”, e il suo scopo è quello di “riempire il mondo di emozioni, attraverso il potere della creatività e della tecnologia”. All’apertura dell’evento, Toru Katsumoto (Sony Group Corporation Executive Deputy President e CTO), ha dichiarato: “Spero che l’iniziativa riesca a unire le diverse attività intraprese da Sony tramite il talento e la tecnologia e che si riveleranno fondamentali per evolvere i nostri prodotti, contenuti e servizi in modo da riempire il mondo di emozioni”.

Fusione del mondo fisico e virtuale

Produzione virtuale con Crystal LED e telecamere cinematografiche

La produzione virtuale è un termine generico per indicare una nuova tecnologia di produzione video che sintetizza video live-action e computer grafica (CG) in tempo reale. Con “In-Camera VFX”, una forma di Virtual Production, un’immagine 3DCG legata al movimento della telecamera viene proiettata come sfondo su un display LED installato nello studio dietro l’interprete. Questo libera i creatori dalla seccatura della composizione CG richiesta per le riprese convenzionali su sfondo verde, così come dalle restrizioni come il tempo e il luogo.

Crystal LED è un display a LED che combina l’esclusiva tecnologia di controllo dei LED di Sony e la tecnologia di elaborazione dei segnali elaborata dalla divisione BRAVIA, e proietta immagini ad alta risoluzione con una realtà travolgente, un’alta luminosità e un ampio angolo di visione. La telecamera cinematografica digitale “VENICE 2”, dotata di un sensore d’immagine 8.6K di nuova concezione, offre un’elevatissima risoluzione, e un’ampia gamma di colori, ed è in grado di raggiungere una elevata gradazione, in un’ampia gamma di condizioni di luminosità.

La combinazione di questi display, e telecamere in-house, ha un’alta affinità per la riproduzione dei colori e l’espressione tonale, e rende possibile una produzione di contenuti più realistica. Inoltre, Sony, approfondirà la collaborazione con i creatori, così come con gli ingegneri coinvolti nelle riprese vere e proprie, per promuovere lo sviluppo di soluzioni di produzione virtuale che possano portare alla realizzazione in modo efficiente di contenuti di alta qualità.

EPTS e tecnologia di visualizzazione dei dati

L’evento ha anche messo in evidenza SkeleTRACK, il sistema EPTS (Electronic Performance Tracking Systems) della società Hawk-Eye Innovations Ltd del gruppo Sony. Pensato per le partite di calcio, il sistema cattura i movimenti dei giocatori, e del pallone, da feed video live, ripresi da telecamere di tracking dedicate, raccogliendo dati scheletrici in tempo reale e con precisione millimetrica.

La tecnologia di visualizzazione dei dati di Hawk-Eye, ribatezzaa Virtual Recreation, è stata utilizzata anche per manipolare i dati ottenuti da EPTS e dai sistemi di revisione video per creare uscite virtuali. Grazie all’elaborazione avanzata delle immagini e alle tecnologie di riconoscimento AI perfezionate da Hawk-Eye, fuse con le capacità di output broadcast speciali di Sony e la tecnologia dei sensori di immagine, intere partite vengono convertite in dati, rendendo possibile la visualizzazione di performance che prima era impossibile catturare. In futuro, Sony e Hawk-Eye mirano ad applicare questa tecnologia a varie attività di intrattenimento, non limitate allo sport.

Alla ricerca della realtà

Microdisplay OLED

Si tratta di un head-mounted display per la realtà virtuale che proietta uno spazio 3D ad alta definizione, raggiungendo una risoluzione di 4K per occhio (8K con entrambi). L’alta qualità dell’immagine viene raggiunta attraverso il multi-pixel e la miniaturizzazione. Il tempo di elaborazione viene ridotto diminuendo la quantità di latenza in tutto il sistema grazie all’integrazione dei dati da più sensori.

La persona che guarda in VR può sperimentare immagini ad alta definizione in tempo reale, che reagiranno al movimento della sua testa. Oltre alle applicazioni industriali, ci si aspetta che il microdisplay OLED venga utilizzato nel campo dell’intrattenimento, in quanto può restituire le texture dei materiali, e le espressioni umane, a un’altissima definizione, in tempo reale e in base ai movimenti della testa dello spettatore.

Utilizzo della tecnologia di super-risoluzione nel ray tracing

Utilizzando il know-how sviluppato attraverso lo sviluppo di immagini, questa tecnologia massimizza le prestazioni e non grava sulle risorse di calcolo, raggiungendo elevate risoluzioni, un’ottima definizione e garantisce immagini sempre realistiche senza distinzione di tipologia di scena. Questa nuova tecnologia potrà essere sfruttata anche per i contenuti 3D, con una grande quantità di dati, riducendo il numero di raggi utilizzati e renderizzando le immagini sulla base di informazioni come la forma dei personaggi, le texture e l’illuminazione. Lo sviluppo viene portato avanti in collaborazione con Sony Pictures Entertainment, riflettendo le richieste dei produttori cinematografici, con l’obiettivo di ampliare la gamma di applicazioni, sia per il 2D che per il 3D, e ricoprire una vasta gamma di applicazioni nel campo dell’intrattenimento.

Le tecnologie presenti all’interno di PlayStation 5

Sono state presentate le tre tecnologie installate nella PlayStation5: il Tempest 3D audio, il feedback aptico e i trigger adattivi. L’audio Tempest 3D è progettato con DSP (Digital Single Processor) per ottenere un posizionamento audio estremamente accurato, in modo che il suono possa essere sentito da qualsiasi punto a 360 gradi intorno all’ascoltatore, come se fosse all’interno di una sfera con innumerevoli altoparlanti. Il feedback aptico realizza una varietà di risposte tattili cambiando la vibrazione del doppio attuatoreà in base alla situazione del gioco, fornendo un’esperienza estremamente coinvolgente. Infine, i trigger adattivi adottati per i pulsanti L2/R2 del controller wireless DualSense consentono una potente sensazione tattile in tempo reale in risposta alle azioni di gioco con un piccolo ingranaggio di precisione e un motore integrato. Sony Interactive Entertainment continuerà a sviluppare queste tecnologie con l’obiettivo di fornire la migliore esperienza di gioco possibile.

Contributo alle persone, alla società e alla terra

Sensore di profondità SPAD impilato per il LiDAR automobilistico

Sono stati introdotti anche dei sensori che rilevano la distanza dagli oggetti circostanti con alta precisione catturando bassi livelli di energia luminosa. I sensori sono composti principalmente da tre elementi: I pixel SPAD (Single Photon Avalanche Diode), che catturano la luce e la convertono in segnali elettrici, le connessioni Cu-Cu, che trasmettono questi segnali, e i chip logici che contengono i circuiti che ricavano le misure di distanza dal segnale. Utilizzando i punti di forza sviluppati per i sensori di immagine CMOS di Sony, i sensori realizzano misure di distanza ad alta velocità, e precisione, da brevi e lunghe distanze con un singolo chip compatto. Sony mira a sostenere una società sicura contribuendo all’evoluzione del LiDAR automobilistico per il rilevamento e il riconoscimento.

Manipulator

Una tecnologia che permette ai robot di maneggiare con cura oggetti sconosciuti attraverso il rilevamento in tempo reale dei segni di scivolamento dell’oggetto, in base ai cambiamenti nella distribuzione della pressione rilevati dai polpastrelli. Con questa tecnologia, le mani robotiche possono afferrare un oggetto senza farlo cadere, regolando la forza in modo appropriato. Inoltre, il robot può afferrare l’oggetto nella posizione e nella postura appropriata, poiché il sensore di distanza rileva la distanza dalle dita all’oggetto. Manipulator può afferrare gli oggetti con la stessa delicatezza delle mani umane, ci si può aspettare che aiuti gli esseri umani in nuove aree dove era difficile introdurre i robot industriali convenzionali. Combinando l’AI e la tecnologia avanzata di rilevamento con i robot, Sony mira a rafforzare le capacità di Manipulator e a continuare a sviluppare tecnologie robotiche che arricchiranno la vita delle persone.

Piattaforma ‘MIMAMORI’ terrestre

Un sistema che, se realizzato, sarebbe in grado di percepire segni di anomalie ovunque sulla terra, quali problemi ambientali e disastri, aiutando a prevenire i problemi prima che si verifichino. Il sistema spingerebbe l’umanità ad agire con la sostenibilità in mente, avvisandola in anticipo di potenziali anomalie. Il sistema sarebbe composto dalle tecnologie di Sony come i sensori di umidità del suolo in grado di misurare il contenuto di umidità, ELTRESTM: un sistema di comunicazione satellitare che utilizza la tecnologia di comunicazione wireless LPWA (Low Power Wide Area) e una sofisticata tecnologia di analisi dei dati predittiva che utilizza l’AI. Attraverso il lavoro sul campo e gli esperimenti dimostrativi, Sony intende continuare a lavorare alla realizzazione di questa piattaforma per contribuire a un futuro più sostenibile.