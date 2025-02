Il 42% delle auto vendute in Cina è elettrico o PHEV

Le vendite di automobili in Cina hanno subito una diminuzione del 12% a gennaio rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, segnando la prima contrazione da settembre e la più elevata in quasi un anno. I dati, rivelati dalla CPCA, indicano che la competizione nel maggiore mercato automobilistico del mondo è intensa.

La variazione nelle vendite di veicoli passeggeri nei primi due mesi dell'anno è influenzata dallo spostamento delle date del Capodanno Lunare, che quest'anno ha avuto inizio a gennaio, a differenza dell'anno scorso quando è iniziato a febbraio. Secondo gli analisti, parte della domanda di quest'anno potrebbe essere stata anticipata a fine 2024, quando le case automobilistiche hanno spinto per raggiungere gli obiettivi di vendita annuali e i consumatori hanno accelerato gli acquisti per sfruttare i sussidi governativi prima che fosse annunciato un'estensione di questi ultimi.

Tuttavia, le vendite di veicoli a nuova energia, inclusi veicoli elettrici e ibridi plug-in, sono cresciute del 10,5% rispetto all'anno precedente, costituendo il 41,2% del totale delle vendite. "Il periodo precedente al Capodanno Lunare è tradizionalmente una stagione di picco per gli acquisti di automobili nelle aree rurali, con la domanda che proviene principalmente da compratori alla prima esperienza e i veicoli a benzina che rappresentano una quota maggiore," ha spiegato Cui Dongshu, segretario generale della CPCA.

In un contesto di rallentamento delle vendite previsto per quest'anno, nonostante i sussidi prolungati, i giganti dell'auto elettrica come BYD stanno intensificando la guerra dei prezzi: lunedì, BYD ha ridotto i prezzi base per gli EV con funzionalità di guida autonoma avanzata a soli $9,555, minando significativamente la concorrenza come Tesla. Altri produttori come Xpeng e Nio hanno risposto offrendo finanziamenti a tasso zero fino a cinque anni per alcuni modelli. L'esportazione di auto ha avuto un inizio tiepido quest'anno, con una crescita del 3% a 380.000 unità a gennaio, rallentando rispetto al 6% di dicembre, secondo i dati del CPCA.