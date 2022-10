L’Amazon Prime Day è uno dei periodi di sconti più attesi dell’anno con offerte su centinaia di prodotti tecnologici riservate agli utenti Amazon Prime. In questo marasma di sconti, Amazon non ha dimenticato di offrire qualcosa di unico anche per gli amanti dell’audio di livello cinematografico. Su questo fronte vogliamo infatti segnalarvi l’interessantissimo sconto di oltre 130€ sulla Soundbar Sony 5.1 HT-S40R che potete fare vostra a soli 265,33€ invece che 400,00€. Si tratta di un’offerta davvero unica soprattutto perché, compresi nel prezzo, troverete anche un subwoofer cablato e gli speaker posteriori wireless!

La Soundbar Sony 5.1 HT-S40R è il dispositivo perfetto per portare l’audio da cinema nel proprio salotto con un suono Dolby Surround 5.1 che proviene da una combinazione di casse della soundbar, dei subwoofer, e degli speaker wireless. Oltre al collegamento con il televisore è disponibile una porta USB che permette di riprodurre la propria musica preferita da penna USB oppure in streaming da smartphone semplicemente sincronizzando telefono e soundbar.

Il suo design sottile e compatto, come quello dei suoi componenti extra, permette di essere posizionata in salotto senza stravolgere il vostro setting TV entrando così in perfetta armonia con la stanza. Il suono ha una potenza d’uscita di 600W che non vi farà mancare la potenza dei bassi e con cui potrete sentire ogni pellicola ritrovandovi direttamente al centro dell’azione.

Sony è un brand che non ha certo bisogno di presentazioni e i suoi prodotti sono tra i migliori del settore. Questo offerta sulla sua soundbar è decisamente da prendere al volo se volete rinnovare l’audio del vostro salotto, ma anche se volete ascoltare musica come mai avete fatto prima. In caso poi dobbiate prendere anche un nuovo televisore, vi consigliamo inoltre questo modello di Sony Bravia che si integra perfettamente alla soundbar di Sony ed è sempre in offerta per questo Prime Day.

