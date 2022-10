L’Amazon Prime Day è la festa per gli abbonati Prime che permette a chi fa parte del servizio di accedere a numerosissimi sconti e offerte su tanti prodotti tecnologici venduti a prezzi vantaggiosi. Il TV è uno dei prodotti più costosi, ma anche più ambiti dei nostri tempi, specie se si tratta di un televisore Smart e magari con uno schermo OLED. Eccoci quindi qui a parlarvi di una delle offerte migliori di tutto questo Prime Day di Amazon: lo Smart TV OLED da 55″ di LG, appartenente alla celebre serie C2 del produttore, venduto a 1319,00€ invece che 2099,00€. In pratica avrete un TV OLED top di gamma, venduto al prezzo di uno di gamma inferiore, con uno sconto di ben 780€ sul prezzo di listino di cui vi consigliamo caldamente di approfittare!

Con LG OLED55C24LA si entra nel futuro dei televisori, visto che stiamo parlando di un dispositivo con pannello da 55″ OLED Evo, ovvero l’evoluzione della tecnologia OLED con pixel auto-illuminanti ancora più performanti di un OLED classico. La differenza tra un televisore OLED e uno LED è davvero sostanziale, vi basta infatti entrare in qualsiasi negozio di elettronica per rendervene conto a colpo d’occhio. Film e, soprattutto, videogiochi non saranno più gli stessi su questo televisore capace di supportare la tecnologia HDMI 2.1 e raggiungere i 120 Hz tanto agognati da ogni videogiocatore.

Per quanto riguarda invece gli appassionati di cinema che vogliono vedere ogni dettaglio dei loro film preferiti e vivere emozioni audio come quelle della grande sala, questo televisore supporta il Dolby Atmos e il Dolby Vision IQ con Precision. Cosa significano tutti questi standard? Significa che l’audio non sarà più quello che siete abituati a sentire, ma verrete completamente immersi in un’atmosfera audiovisiva con un sonoro multidimensionale capace di raggiungervi da più parti. In pratica vi sentirete al centro del film proprio come il protagonista della pellicola che state guardando.

Si tratta quindi di un’offerta che non dovete assolutamente lasciarvi sfuggire per mettervi in casa lo schermo che vi accompagnerà senza problemi per i prossimi 10 anni. Se però non siete ancora convinti e volete dare un’occhiata al meglio degli Smart TV del momento, in questo articolo troverete tutti i televisori di punta del mercato e una guida per orientarvi tra le varie tipologie di pannelli e sistemi operativi interni ai TV.

