Super sconti su Smart TV LED, OLED e QLED da Yeppon

Era da un po’ che non parlavamo di Yeppon, l’apprezzato store tutto nostrano che, sovente, si getta a capofitto sulla prima linea della guerra all’ultimo offerta con sconti davvero interessanti. Di recente, tuttavia, lo store ci era sembrato un po’ “sonnacchioso”, forse ancora letargico dopo le numerose tornate di sconti figlie di un Black Friday, quello 2019, mai così elettrizzante e ricco di promozioni. Ebbene, dopo avervi già presentato quelle che sono le principali offerte della mattinata, è arrivato il momento di dare una sbirciata proprio a Yeppon, sulle cui pagine digitali sono in corso, fino a data da definire, le offerte degli “Scontatissimi”, degli sconti molto interessanti che investono principalmente il campo tech e, in particolare, il mondo delle smart TV.

Le offerte sono francamente ottime, con prezzi in saldo che vi permetteranno, in certi casi, di risparmiare anche oltre 800 Euro sull’acquisto della vostra nuova TV, con la garanzia delle migliori marche attualmente in circolazione tra cui, ovviamente, non mancano Samsung ed LG, ovvero quelli che sono due tra i brand più agguerriti e intraprendenti sul mercato delle TV ad alte prestazioni, con prezzi ragionevoli e performance degne delle grandi sale cinematografiche.

Ovviamente non è tutto qui, perché grazie a Yeppon avrete la possibilità di trovare in sconto anche una moltitudine di prodotti diversi, che vanno dai notebook ai frigoriferi, con tante promozioni che si rivolgono persino agli amanti delle due ruote e, in particolare, di chi ama viaggiare in sella alla sua moto su percorsi accidentati e sterrati.

Ciò detto, prima di lasciarvi alla nostra selezione di prodotti, vi ricordiamo ancora una volta che noi di Tom’s siamo in prima linea non solo per quanto riguarda gli sconti, ma anche per ciò che concerne la festività di San Valentino, giornata dedicata agli innamorati che, come da buona tradizione, stiamo rendendo protagonista delle nostri più recente guide agli acquisti: se siete alla ricerca di consigli ed idee regalo per il vostro valentino o la vostra valentina, fate un salto alla nostra pagina dedicata, così da scoprire tutti i nostri consigli dedicati sia ai regali per lui che ai regali per lei.

