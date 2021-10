Sviluppatori blockchain e attivisti contro i divieti di Valve

Secondo una lettera aperta pubblicata recentemente, il gruppo di difesa dei diritti digitali Fight for the Future, la Blockchain Game Alliance, Enjin e 26 società di giochi blockchain stanno chiedendo a Valve di invertire la sua decisione di “vietare un’intera categoria di software dalla piattaforma Steam”. Steam ha aggiornato il suo processo di onboarding per i partner il 14 ottobre, per stabilire che non sarebbero consentite applicazioni basate sulla tecnologia blockchain che “emettono o consentono lo scambio di criptovalute o NFT”.

“I giochi blockchain sono pionieri di una serie di nuovi concetti che rinvigoriranno l’industria del gioco sia per i giocatori che per gli editori”, ha dichiarato Sebastien Borget, presidente di Blockchain Game Alliance. “Tagliare questo settore in una fase così cruciale dello sviluppo significa ignorare i notevoli progressi che abbiamo raggiunto quest’anno, creando al contempo un accesso sleale al mercato per gli operatori storici”.

Secondo Fight for the Future, DAO e NFT possono aiutare a rendere i giochi blockchain “sistemi più decentralizzati, democratici, interattivi e incentrati sul giocatore”. Il gruppo ha aggiunto: “Si prega di prendere in considerazione la possibilità di cambiare la propria posizione su questo problema e consentire i token e, più in generale, l’uso della tecnologia blockchain sulla piattaforma Steam. Non vietare i giochi basati su blockchain su Steam.

La mossa di vietare i contenuti su NFT e giochi blockchain potrebbe essere finanziariamente svantaggiosa per Valve man mano che la tecnologia cresce in popolarità. I portafogli attivi unici collegati alle applicazioni decentralizzate di gioco hanno raggiunto un totale di 754.000 per il l’ultimo quadrimestre. Molti giochi offrono ai giocatori l’opportunità di guadagnare ricompense token nel mondo reale e scambiare NFT in-game, fornendo un possibile percorso per un’ulteriore adozione della crittografia. Valve aveva originariamente annunciato che avrebbe accettato pagamenti Bitcoin nel 2016, ma in seguito ha interrotto questa pratica, citando commissioni elevate e volatilità.