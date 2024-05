Svolta storica: più del 30% dell'energia globale ora proviene da fonti rinnovabili

Per la prima volta nella storia, l'energia rinnovabile ha superato il 30% del consumo elettrico globale nell'ultimo anno, grazie a una rapida espansione del settore eolico e solare. Questi nuovi dati suggeriscono che il mondo potrebbe essere vicino a un punto di svolta nella riduzione della generazione di energia da combustibili fossili, nonostante la domanda di elettricità continui a crescere.

L'impiego dell'energia pulita ha contribuito significativamente a ridurre l'aumento del consumo dei combustibili fossili, che si è attenuto a meno di un terzo nell'ultimo decennio. Rispetto al 19% del 2000, la quota di elettricità generata da fonti rinnovabili a livello globale ha raggiunto oltre il 30% lo scorso anno. Si prevede che questo incremento dell'uso di energia pulita provocherà una diminuzione del 2% nella produzione globale di energia da combustibili fossili nell'anno a venire.

La rapidità con cui continueranno a diminuire le emissioni dipende dalla velocità di adozione delle fonti rinnovabili.

Anche la tecnologia solare sta avanzando molto più rapidamente di quanto previsto. Infatti, nel 2023, il solare ha aggiunto al sistema elettrico globale più del doppio dell'energia nuova rispetto al carbone. L’energia solare si è confermata per il diciannovesimo anno consecutivo la fonte di energia in più rapida crescita, diventando anche per il secondo anno di fila la principale fonte di nuova elettricità, superando l'energia eolica.

Nonostante l'uso di combustibili fossili nel sistema elettrico mondiale sembri destinato a ridursi, essi mantengono un ruolo dominante nell'energia globale, incluso il settore dei trasporti, dell'industria pesante e del riscaldamento: uno studio realizzato dall'Energy Institute lo scorso anno ha rivelato che petrolio, gas e carbone rappresentano l'82% dell'energia primaria mondiale.

Le strategie internazionali mirano ad aumentare la quota delle rinnovabili fino al 60% dell'elettricità globale entro il 2030, come concordato durante la conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite lo scorso dicembre. Questo obiettivo richiederà ai Paesi di triplicare la loro capacità energetica rinnovabile nei prossimi sei anni, contribuendo quasi a dimezzare le emissioni generate dal settore energetico.