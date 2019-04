Symfonisk, la lampada con smart speaker integrato creata da IKEA e Sonos

IKEA e Sonos hanno annunciato oggi Symfonisk, la prima lampada da tavolo a integrare uno smart speaker wi-fi.

IKEA e Sonos hanno pensato di unire luci e suoni nella lampada da tavolo Symfonisk con speaker wi-fi, un ulteriore passo del colosso svedese dell’arredamento verso l’obiettivo di creare una casa più smart, un percorso iniziato nel 2015 con il lancio dei prodotti per la ricarica wireless ed in continua evoluzione.

“Creare atmosfera e offrire soluzioni pratiche sono i temi centrali del concetto IKEA Home Smart, che ha ispirato anche lo sviluppo della serie Symfonisk. IKEA è sempre alla ricerca di nuove idee per migliorare la vita in casa. Integrando la tecnologia nei prodotti e nelle soluzioni d’arredo possiamo raggiungere più facilmente questo obiettivo”, ha spiegato Björn Block, Business Leader di IKEA Home Smart presso IKEA of Sweden.

La serie Symfonisk include una lampada da tavolo con speaker wi-fi e uno speaker wi-fi da scaffale, entrambi compatibili con i prodotti Sonos e facili da controllare con l’app di Sonos. La prima è al tempo stesso un oggetto di design facilmente coordinabile con qualsiasi stile di arredo e uno speaker wi-fi di buona qualità, soluzione commercializzata la prezzo di 179 euro.

Lo speaker wi-fi da scaffale è invece un dispositivo multifunzionale ma più tradizionale, in grado di interfacciarsi con diversi altri prodotti e di integrarsi in tanti ambienti diversi grazie alla sua versatilità e alla possibilità di nasconderlo o lasciarlo a vista. In questo caso il costo è stato fissato a 99,95 euro. Da oggi e fino al prossimo 14 aprile la lampada da tavolo e lo smart speaker IKEA della serie Symfonisk saranno presenti al Salone del Mobile, presso la Torneria Tortona, in via Novi 5 a Milano.