Techly presenta i nuovi speaker Bluetooth TUBE

Smartphone e tablet richiedono soluzioni in grado di migliorare la qualità audio degli speaker integrati assicurando una lunga autonomia di riproduzione.

TECHly, pensando già ai possibili regali di Natale, lancia tre nuovi speaker TUBE audio portatili ad interfaccia Bluetooth che pesando solo pochi grammi sono una potenza per trasmettere musica outdoor e indoor.

Gli speaker Bluetooth TUBE, risultano un’eccellente soluzione per ascoltare la musica all’aperto, in spiaggia, in giardino oppure semplicemente a casa se si desidera avere una qualità audio migliore di quella offerta dagli altoparlanti di smartphone e tablet.I vantaggi dell’utilizzo degli speaker Bluetooth nella riproduzione audio sono molteplici: nessun ingombrante filo che si aggroviglia, possibilità di gestire la riproduzione musicale senza essere fisicamente vicino alla sorgente audio e grande facilità nel trasporto sono solo alcuni dei numerosi punti a favore.

I dispositivi TUBE lanciati da Techly sono leggeri e di piccole dimensioni, occupano uno spazio contenuto, come una tasca di una giacca o di uno zaino (dove è possibile agganciare lo speaker con il laccio integrato) inoltre il design elegante spicca sulla superficie soft touch per assicurare un suono a 360°.

La batteria ricaricabile da 2400 mAh consente per 8-10 ore una riproduzione musicale garantendo un suono equilibrato e pulito per ascoltare tutta la musica in streaming audio Bluetooth (fino a 10 metri) con qualunque dispositivo mobile, oppure tramite cavo audio AUX 3.5” in dotazione per collegarsi a device non dotati di Bluetooth.

Gli speaker di TECHly diventano anche un pratico lettore musicale, grazie all’inserimento di una scheda Micro SD o USB, e una radio FM. Inoltre, grazie al microfono incorporato, possono essere utilizzati come sistema vivavoce Bluetooth per rispondere alle chiamate in entrata. Tutte le attività possono essere comodamente controllate tramite tasti multifunzione posizionati nella parte superiore dei TUBE, tasti che consentono di selezionare la sorgente audio, regolare il volume e gestire la playlist.

Gli Speaker Bluethoot di Techly consentono di apprezzare una riproduzione audio di qualità utilizzando delle casse stereo più potenti dei piccoli speaker in dotazione su smartphone o tablet. Disponibili in 3 varianti di colore: rosso (ICASBL21RED), nero (ICASBL21BKT) e versione colorata grigio/blu (ICASBL21BG) sono sicuramente un must per quest’inverno.