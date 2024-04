Minimo storico sulla Bose SoundLink Revolve, ora a meno di 170€

Se siete alla ricerca di una cassa Bluetooth portatile e resistente all'acqua, adatta tanto per l'uso domestico quanto per le avventure all'aperto, non lasciatevi sfuggire l'offerta imperdibile su Amazon per la Bose SoundLink Revolve II. Questo modello, noto per la sua qualità audio a 360 gradi, è ora disponibile a un prezzo straordinario di soli 169€. È un'occasione da non perdere, considerando che il suo prezzo più basso registrato in precedenza era vicino ai 200€.

Bose SoundLink Revolve II, chi dovrebbe acquistarla?

La Bose SoundLink Revolve II è l'acquisto perfetto per chi desidera elevare la propria esperienza audio senza compromessi in termini di portabilità e resistenza. Grazie al suo design compatto che emette un suono a 360 gradi, questo diffusore si rivela ideale per coloro che non vogliono rinunciare a un'esperienza sonora di qualità, indipendentemente dal luogo. È consigliata poi per gli amanti della musica che amano ascoltare i loro brani preferiti all'aperto, visto che il dispositivo non teme gli schizzi d'acqua né la polvere, grazie al suo grado di protezione IP55.

Inoltre, la Bose SoundLink Revolve II soddisfa le esigenze di coloro che cercano una soluzione audio duratura e autonomia nella riproduzione, garantendo fino a 13 ore di ascolto con una singola carica. La facilità di ricarica tramite porta USB Micro-B la rende ancora più comoda per chi è sempre in movimento.

Aggiungendo la possibilità di rispondere alle chiamate e l'integrazione con assistenti vocali, questo diffusore si adatta anche agli utenti più dinamici o studenti che desiderano una cassa Bluetooth multifunzionale in grado di coniugare intrattenimento e praticità lavorativa. Come se non bastasse, la connessione Bluetooth supporta l'opzione multi-connect, consentendovi di collegare due dispositivi contemporaneamente e alternare la riproduzione musicale tra di loro.

Vedi offerta su Amazon