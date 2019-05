Techly: supporti a parete per monitor e TV per tutte le esigenze

Techly mette a disposizione una serie di supporti a muro per monitor e tv solidi e dal design minimale adatti a ogni tipo di esigenza.

Techly ha rinnovato la gamma di staffe per monitor e TV introducendo una serie di nuovi prodotti che puntano a linee minimali e semplici e sulla robustezza, grazie alla realizzazione completamente in metallo in grado di assicurare durevolezza nel tempo. Si integrano perfettamente in qualsiasi contesto, sia in appartamento che in azienda e sono proposte con prezzi accessibili e notevole facilità di montaggio.

La più accessibile è sicuramente la staffa ICA-LCD 900, che si caratterizza per avere un ingombro molto ridotto e compatibile con attacco VESA 100 x 100. Supporta TV e monitor da 13 a 30 pollici per un peso massimo di 15 kg e può inoltre essere inclinata da 0 a -12°. Inoltre, nella confezione vengono forniti tutte le viti e gli accessori per il fissaggio a muro.

Molto simile al modello appena descritto è l’ICA-LCD 901 che aggiunge alle specifiche già elencate la possibilità di ruotare il televisore sull’asse verticale di +/-15° per una migliore regolazione di visualizzazione.



Particolarmente adatte ai televisori sono le staffe ICA-PLB114M e ICA-PLB114L. Questi sono dei supporti fissi da parete che a livello costruttivo sono molto simili, ma si differenziano in quanto la prima staffa supporta attacco VESA 400 x 400 e un carico massimo di 45kg, mentre la seconda arriva fino al VESA 600 x 400 e un peso di 50 kg. Sono supporti estremamente sottili e distano solo 22 mm dal muro, spazio sufficiente ad assicurare un’adeguata gestione dei cavi e anche per consentire un flusso d’aria ottimale per il raffreddamento dell’elettronica del televisore.

Completa tale gamma di supporti fissi il modello slim ICA-PLB162M. Anche in questo caso il supporto è molto sottile e supporta una TV con attacco VESA 400 x 400 e un carico di 45 kg. Integra però un sistema di viti di sicurezza per evitare qualsiasi movimento del televisore in seguito al fissaggio al supporto. La confezione include inoltre le viti e i tasselli ed è garantito per televisori con diagonali fino a 55 pollici.

Infine, l’ICA-PLB 161M riprende quanto già visto con l’ICA-PLB 162M, ma in questo caso due viti aggiuntive consentono l’inclinazione del televisore da 0 a -12° per poter regolare l’angolo di visione e ottenere il miglior posizionamento possibile.

Una gamma completa di prodotti solidi, ben realizzati ed efficaci, disponibili all’acquisto tramite il sito ufficiale di Techly.

