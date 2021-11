Terraworld, ecco cos’è e come usare il primo metaverso aziendale

Terraworld simula l’esperienza del mondo reale in un ecosistema digitale in cui gli utenti possono creare personaggi specifici di loro scelta per eseguire varie attività utilizzando il loro portafoglio Terra. Imposta il tuo portafoglio terra per coniare l’NFT di tua scelta per ricevere vantaggi speciali come transazioni terra (pagamento nell’ecosistema terra utilizzando token terra), partecipazione a eventi airdrop, sponsorizzazioni, conduzione di funzioni sociali come una festa o un evento e allestimento di chioschi o bancarelle aziendali in un evento aziendale nel metaverso Terra.

Terraworld ha previsto il concetto di co-working digitale nel periodo post-pandemia. Gli utenti possono impostare lo spazio di co-working in un regno virtuale per eseguire vari scopi come partecipare a eventi di venture funding e stabilire un’ampia varietà di business-set up/vetrine.

Photo credit - depositphotos.com

Terraworld incentiva gli utenti che trascorrono più ore nel suo metaverso, aprendo così la strada per guadagnare di più interagendo con l’ecosistema. In questo metaverso gli utenti possono creare beni immobili in due forme: Terra e Edilizia. Gli utenti devono prima acquistare terreni nel metaverso terraworld, successivamente possono convertire il terreno in uno spazio ufficio completamente funzionale e affittare lo stesso ad altri utenti tramite NFT.

Terraworld ha concettualizzato un nuovo modo di svolgere varie funzioni aziendali ed eventi aziendali comodamente da casa tua. Ark Investment, un fondo di gestione degli investimenti con sede negli Stati Uniti, ha svelato nei suoi risultati che le entrate dal mondo virtuale raggiungeranno 390 miliardi di dollari entro il 2025.