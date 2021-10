Tesla conferma: “in futuro potremmo accettare nuovamente bitcoin”

La società di auto elettriche Tesla a maggio scorso ha smesso di accettare bitcoin come opzione di pagamento. La società all’epoca ha citato preoccupazioni ambientali a giustificazione della decisione, tuttavia qualche giorno fa l’azienda di Elon Musk ha nuovamente confermato la possibilità che in un prossimo futuro l’azienda potrebbe iniziare nuovamente ad accettare bitcoin come pagamento.

A seguito di un investimento di 1,5 miliardi di dollari in bitcoin nel febbraio di quest’anno, Tesla a marzo ha reso bitcoin un’opzione di pagamento per i clienti statunitensi. Solo due mesi dopo, tuttavia, ha smesso di accettarlo, citando preoccupazioni ambientali.

L’eccentrico CEO della società, Elon Musk, aveva infatti dichiarato di essere preoccupato per il crescente uso di combustibili fossili per l’estrazione e le transazioni di bitcoin, in particolare il carbone. Tuttavia il miliardario della tecnologia ha detto a giugno che Tesla avrebbe iniziato ad accettare la criptovaluta come pagamento quando più minatori di bitcoin avrebbero iniziato a utilizzare energia pulita.

Ora, più società di mining di bitcoin stanno cercando di utilizzare energia pulita per estrarre la criptovaluta. Ciò è in parte dovuto al fatto che la Cina, dove in precedenza si basavano la maggior parte delle operazioni minerarie, ha represso il mining di bitcoin all’inizio di quest’anno, causando a molte aziende di lasciare il paese o chiudere del tutto il negozio.

Da allora, gli Stati Uniti sono diventati il leader globale nel mining di Bitcoin, con più operazioni che utilizzano energie rinnovabili invece del carbone cinese non rispettoso dell’ambiente, che Musk aveva criticato.