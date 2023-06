Vi preoccupate della qualità dell’aria che respirate, a causa di smog, pollini e altro ancora? L’Amazon Smart Air Quality Monitor è la proposta ideale per voi, in grado di fornirvi dati affidabili sulla qualità dell’aria in casa vostra, in maniera estremamente facile e intuitiva. Al momento, inoltre, avrete l’occasione di portarlo a casa a un prezzo scontato addirittura del 21%!

Per poco, il prodotto è in ribasso ad appena 62,99€ invece di 79,99€, un’occasione da non farvi davvero scappare fintanto che è ancora disponibile. Con un semplice sguardo alla spia LED colorata, potrete ottenere una chiara indicazione sulla qualità dell’aria nella stanza e, da smartphone, avrete la possibilità di aver sempre a portata di mano tutte le informazioni rilevate. Anche mentre siete fuori casa!

Questo dispositivo intelligente vi fornisce un’analisi completa di 5 elementi, fondamentali per la vostra salute: particolato (PM 2.5), composti organici volatili (VOC), monossido di carbonio (CO), umidità e ovviamente temperatura.

Ma, oltre il monitoraggio h24, vi offre anche la possibilità di ricevere notifiche immediate sul vostro smartphone o tramite altri dispositivi smart disponibili in casa, come Amazon Echo. Se la qualità dell’aria raggiunge livelli non soddisfacenti, dunque, sarete avvisati per prendere le misure più opportune. Da menzionare in particolare modo un’opzione interessante, ovvero l’integrazione con Alexa, che vi consente di creare routine personalizzate per controllare in maniera totalmente automatica i dispositivi compatibili di cui disponete.

Inoltre, è anche super facile da installare e configurare. Vi basterà seguire rapidi e semplici step, in primis collegando il vostro Amazon Smart Air Quality Monitor all’alimentazione. In secondo luogo, dovrete scaricare e aprire l’app Alexa, tocca l’icona dispositivi e aggiungere il nuovo prodotto cliccando l’icona +. A questo punto, non vi rimarrà altro che visualizzare i dettagli in qualsiasi momento nell’app o chiedendo semplicemente: “Alexa, qual è la qualità dell’aria interna?“.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

