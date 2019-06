TIM down, difficoltà in tutta Italia sulla rete mobile (aggiornamento)

Da meno di un'ora stanno arrivando tantissime segnalazioni di difficoltà ad effettuare e ricevere chiamate sulla rete mobile di TIM in tutta Italia, soprattutto per quanto riguarda il centro e il nord. Qualcuno registra difficoltà anche sulla rete fissa.

Se siete clienti TIM probabilmente ve ne sarete già accorti: da meno di un’ora ci sono difficoltà ad effettuare o ricevere chiamate sulla rete mobile, e qualcuno lamenta difficoltà a navigare o usare i social e le chat. Le segnalazioni sarebbero molte, come si può evincere anche dalla mappa del sito downdetector, anche se non puntualmente quantificabili. Alcuni lamentano problemi anche sulla rete fissa Telecom ma la criticità si sarebbe manifestata soprattutto nel servizio di chiamata mobile.

Il problema sembra essere diffuso un po’ lungo tutto lo stivale ma in particolar modo al centro e al nord, soprattutto sul lato occidentale del Paese. La maggior parte delle segnalazioni infatti sarebbero concentrate a Palermo, Napoli, Roma e, salendo, a Firenze, Bologna, Torino, Genova e Brescia. In misura minore comunque ne provengono anche da Verona, Trieste, Venezia, Ravenna, Ancona, Pescara e più giù, fino a Taranto, Messina e Catania.

Ovviamente la situazione è ancora in fieri e, al momento, non sembrano esserci dichiarazioni da parte di TIM, né indicazioni in merito all’origine del guasto e alle tempistiche di risoluzione delle problematicità. Ricordiamo che circa due settimane fa qualcosa di simile era accaduto anche alla rete Vodafone, che aveva poi parlato genericamente di “problema tecnico”, scusandosi con tutti i propri clienti mettendo a disposizione Giga illimitati il giorno seguente, 14 giugno, anche per merito delle pressioni ricevute da parte del Codacons, che quindi probabilmente deciderà di pronunciarsi anche stavolta in maniera simile.

TIM ha diffuso pochi minuti fa una comunicazione ufficiale: “TIM sta già risolvendo alcuni temporanei malfunzionamenti segnalati da alcuni clienti di telefonia mobile nella giornata odierna. Gli episodi riguardano alcuni clienti consumer in relazione al solo servizio di telefonia vocale su rete 4G, senza riguardare la navigazione internet”.