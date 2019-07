TIM Super Fibra e Super Mega a 30 euro al mese per il primo anno

TIM Super Fibra e Super Mega godono di una promozione che prevede il pagamento di 30 euro per il primo anno. Previsti bonus aggiuntivi.

TIM Super Fibra e Super Mega sono oggetto di una promozione dedicata a tutti i nuovi clienti che effettueranno la portabilità del proprio numero entro il 31 luglio 2019. In pratica per chi è coperto dalla rete fibra-rame (FTTC) o fibra (FTTH) è previsto un abbonamento da 30 euro al mese per i primi 12 mesi e poi un canone di 35 euro. Includendo anche il modem TIM Hub bisogna prevedere un ulteriore esborso mensile di 5 euro per 4 anni. Se si sceglie invece il Fritz!Box 7590 bisogna considerare anche un anticipo di 29 euro. Inoltre è inclusa l’opzione massima velocità che su FTTH è a 1 Gbps e su FTTC è 100/200 Mbps a seconda dei casi.

In dettaglio Super Fibra prevede per il 1° anno 15€/mese + contributo attivazione 15€/mese + modem opzionale 5€/mese (per 48 mesi) + massima velocità promo a 0€ anziché 5€/mese. Dal 2° al 4° anno Super Fibra passa a 30€/mese + modem TIM + massima velocità promo a 0€; dal 5° anno Super Fibra passa a 30€/mese + massima velocità in promo a 0€. “In caso di recesso nei primi 12 mesi dall’attivazione saranno dovute le rate mancanti del contributo di attivazione”, puntualizza l’operatore. “In caso di recesso saranno inoltre dovute le eventuali rate residue del modem TIM”.

Le chiamate telefoniche sono a consumo (19 cent/minuto) con scatto alla risposta di 19 centesimi. Infine il pacchetto prevede il servizio streaming video TIMVision e un’opzione a scelta per un mese fra Smart Home (2 telecamere Wi-Fi), TIMVision Plus (contenuti esclusivi, film di prima visione, HD, etc.), Assistenza personalizzata e Voce (chiamate illimitate). L’opzione Safe Web Plus è inclusa di default per un mese, mentre nel caso si scelga Smart Home come seconda si ha diritto a 1 anno gratuito.

I profili fibra secondo TIM

Sul sito ufficiale di TIM c’è un’area molto utile (ma curiosa) che sotto la voce “Architettura di rete” identifica tutti i profili fibra (FTTH), fibra-rame (FTTC) e rame (ADSL). Balzano all’occhio soprattutto i profili fibra correlati alle singole offerte:

Fibra 1Gbps/100 Mbps per Super Fibra, Connect Fibra, Connect Fibra Gold e Connect Fibra Black e Opzione Smart Fibra+ 1000.

Fibra 300/20 Mbps per Opzione fibra+ 300

Fibra 100/10 Mbps per Tuttofibra Plus

Fibra 50/10 Mbps per Smart Fibra+

Fibra 30/3 Mbps per Super Fibra, Connect Fibra (valida per le acquisizioni fino al 13 gennaio 2019), Connect Fibra Gold e Connect Fibra Black

La domanda è: ci sono davvero utenti fibra FTTH italiani che hanno prestazioni in download comprese tra 30 e 100 Mbps?