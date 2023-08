Se siete in cerca di sconti che sfidano ogni logica per i vostri ultimi acquisti prima delle vacanze estive, sappiate che siete fortunati: Unieuro ha lanciato nuovamente il suo atteso evento “Fuoritutto”, una delle iniziative di risparmio più apprezzate della rinomata catena di distribuzione. In questa occasione, la gamma di sconti si concentra su elettrodomestici e tecnologia, con ulteriori ribassi anche su prodotti già in promozione nei precedenti 30 giorni.

Da smartphone a smartwatch, da aspirapolvere a climatizzatori e molto altro, tutti questi articoli possono essere vostri con sconti che arrivano fino al 50%. Per agevolare la vostra ricerca delle migliori offerte, vi forniremo di seguito una selezione di prodotti interessanti, resi ancora più allettanti da questi considerevoli sconti. L’iniziativa è valida fino al 16 agosto e, come consuetudine, Unieuro vi offre la flessibilità di ritirare i vostri acquisti presso il negozio fisico più vicino o di riceverli comodamente a casa. La possibilità di dilazionare il pagamento senza interessi aggiuntivi è inoltre un’opzione da considerare, soprattutto per chi desidera evitare spese impreviste in vista delle vacanze.

Tra i prodotti più interessanti va segnalata la smart TV LG Serie UR78 50UR78006LK da 50″, dal momento che gode di uno sconto netto di 200,00€, nonostante sia un modello del 2023. Il suo prezzo attuale di 399,00€ è molto inferiore rispetto all’attuale prezzo medio di mercato di questo modello, che vanta ovviamente un ottimo pannello a LED e l’ultima versione di webOS 23. Quest’ultima ha reso la schermata home e le impostazioni rapide ancora più semplici, oltre a implementare nuove funzioni, permettendo agli utenti di godere di un’esperienza televisiva ancora più avanzata e intuitiva.

Tra le novità di webOS 23, che è solo uno dei fattori più rilevanti delle ultime smart TV LG, citiamo la possibilità di vedere ora due ingressi HDMI insieme. Come non citare poi il supporto ai dispositivi Matter, uno standard di comunicazione che permette il controllo tramite un’app di smartphone di una vasta gamma di dispositivi domestici intelligenti di diversi produttori. Ciò conferisce alla smart TV la capacità di diventare il centro nevralgico del vostro sistema di domotica.

Sconto niente male anche per la lavatrice Samsung WW90T684DLH da 9kg, che passa da 1.249,00€ a soli 599,90€. La sua centrifuga a 1400 giri è solo uno degli aspetti che la rendono ideale per affrontare al meglio il bucato quotidiano. Tra le funzioni più avanzate di questo modello, infatti, segnaliamo l’Ai Control, che suggerisce il programma di lavaggio ideale in base al tipo di carico e alle condizioni climatiche esterne, il tutto facilitato dalla possibilità di gestire la lavatrice tramite smartphone.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

