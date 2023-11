Tornano gli Star Days Euronics: offerte da non perdere fino al 7 dicembre!

Nonostante si sia conclusa da pochi giorni il Black Friday, le occasioni per risparmiare sono tutt'altro che terminate. Euronics, infatti, ha lanciato nuovamente gli Star Days, la sua celebre promozione che fino al 7 dicembre vi permetterà di acquistare centinaia di prodotti in ogni categoria con sconti davvero imperdibili!

Vedi offerta su Euronics

Star Days Euronics, perché approfittarne?

Dai grandi e piccoli elettrodomestici agli smartphone, passando per notebook, smart TV e molto altro, le offerte riguardano in tutto il catalogo di Euronics, per cui troverete sicuramente qualcosa che fa al caso vostro. In tal modo, avrete modo di risparmiare sui prodotti nella vostra lista dei desideri o, perché no, acquistare regali di Natale in anticipo a prezzi ridotti (a tal proposito, vi consigliamo di andare a leggere i nostri articoli dedicati ai regali di Natale 2023).

Inoltre, si tratta di una promozione ottima anche se desiderate dilazionare i vostri pagamenti, dato che per la maggior parte dei prodotti avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate a tasso zero con Klarna. Se siete alla ricerca di un nuovo notebook, per esempio, vi segnaliamo che l'Acer Aspire Vero è disponibile a soli 399,00€. Si tratta di un dispositivo perfetto per lo studio, il lavoro e l'intrattenimento, dato che il processore Intel Core i5 e gli 8GB di RAM permettono di eseguire qualsiasi applicazione e programma, anche i più esigenti, in modo fluido

L'ottimo display Full HD da 15.6" vi consentirà, invece, di godervi film, serie tv e persino qualche videogioco leggero godendo di una qualità superiore. Il suo design compatto e leggero lo rendono, inoltre, ideale per coloro che si spostano spesso e, dunque, desiderano un portatile comodo da infilare in uno zaino o borsa e che consenta di lavorare anche in mobilità grazie alla batteria di lunga durata.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Euronics dedicata agli Star Days, dove potrete scoprire il catalogo intero e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Euronics

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!