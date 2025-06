Il mercato delle macchine da caffè domestiche si prepara ad accogliere la nuova Ninja Luxe Café, una proposta che combina semplicità d'uso e versatilità. L'obiettivo è quello di eliminare definitivamente le complessità e i margini d'errore che caratterizzano le tradizionali macchine semi-automatiche. Dalle difficoltà nella regolazione della macinatura ai problemi di dosaggio, fino alle complicazioni nella montatura del latte, ogni aspetto è stato ripensato per offrire un'esperienza guidata e personalizzabile. Il cuore tecnologico del sistema risiede nella piattaforma Barista Assist, un'intelligenza artificiale che accompagna l'utente attraverso ogni fase della preparazione con suggerimenti mirati e regolazioni automatiche.

Neil Shah, Direttore Commerciale di SharkNinja, evidenzia come questa macchina 3-in-1 rappresenti una risposta concreta alle esigenze del mercato: "Le raccomandazioni personalizzate per la macinatura, la bilancia integrata e il sistema di montatura automatica eliminano le difficoltà tipiche della preparazione del caffè a casa, evitando aromi sgradevoli o lo sforzo della schiumatura manuale."

Due versioni diverse per esigenze diverse

La gamma si articola in due proposte distinte, pensate per intercettare fasce diverse di utilizzatori. Il modello Essential, proposto a 449,99 euro, si rivolge a chi cerca un approccio immediato senza rinunciare alla qualità: offre espresso doppio o quadruplo, caffè filtro tradizionale e la tecnologia Dual Froth per la montatura automatica del latte. La versione Premier, disponibile a 549,99 euro, amplia significativamente le possibilità creative con l'aggiunta di espresso singolo, Americano, cold brew, estrazione a freddo e schiuma fredda.

Entrambe le configurazioni integrano una bilancia di precisione con tolleranza di soli due grammi, 25 impostazioni di macinatura consigliate e un pressino a molla per garantire una compattazione ottimale. Il sistema di controllo automatico di temperatura e pressione promette risultati costanti indipendentemente dal livello di esperienza dell'utilizzatore. La tecnologia Dual Froth rappresenta forse l'innovazione più interessante per l'uso domestico, offrendo quattro diverse consistenze di schiuma per latte vaccino e vegetale: Latte Montato, Poca Schiuma, Schiuma Densa e Schiuma Fredda.

La macchina è stata progettata per accompagnare ogni momento della giornata, dalla colazione energizzante al break pomeridiano, fino al dopocena. Le opzioni di formato spaziano dai 170 ml per un espresso concentrato ai 511 ml per bevande più voluminose, mentre la funzione cold brew apre scenari interessanti per la stagione estiva.

Da non sottovalutare l'espresso cold-pressed, una tecnica di estrazione che utilizza temperature e pressioni inferiori con tempi di contatto prolungati. Questo metodo produce un profilo aromatico più morbido e ricco, perfetto non solo per il consumo diretto ma anche per la preparazione di cocktail sofisticati come l'Espresso Martini, ampliando così le possibilità d'uso oltre la tradizionale cultura caffettiera italiana.

L'azienda ha già annunciato l'arrivo del modello Luxe Café Pro per il secondo semestre dell'anno, con un posizionamento ancora più premium a 699,99 euro. Questa versione top di gamma promette funzionalità aggiuntive che potrebbero includere maggiori opzioni di personalizzazione e controlli ancora più sofisticati, puntando a conquistare anche i consumatori più esigenti.