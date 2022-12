Qualche giorno fa ho pubblicato sul mio canale YouTube personale (Ferry’s Tech) un video in cui spiegavo il funzionamento di una truffa in atto già da alcuni mesi, ma che tuttavia sembra si stia molto intensificando in questo periodo, prendendo di mira sempre più sfortunati. Ho potuto documentare in maniera accurata il comportamento e lo schema seguito da questi scammer poiché sono stato preso di mira direttamente, e dopo aver constatato che si trattava di una truffa, ho deciso di non rivelare subito la presa di coscienza e continuare il dialogo con il truffatore, così da documentare – come ho fatto nel video – il metodo seguito.

Dopo aver pubblicato il video, che potete trovare qui sotto nella pagina, e aver condiviso la pubblicazione su alcuni canali social, sono stato contattato da alcune persone che grazie al video si sono resi conto di essere, a loro volta, vittime di questo scam. Vi chiediamo quindi di condividere questa informazione con i vostri cari, amici e parenti, magari condividendo sui vostri canali social, così da permettere a più persone possibili di tutelarsi nel caso siano caduti in questa trappola.

Come si chiama la truffa

La truffa di cui sto parlando si chiama “Pig Butchering”, letteralmente “macellazione del maiale”, prende vita dall’Asia ed è stata chiamata in questo modo perché il processo di truffa prevede che la vittima venga sottoposta a un periodo di “ingrassamento”, cioè un periodo in cui si conquista la massima fiducia, che può andare da poche settimane ad anche diversi mesi, per arrivare poi alla “macellazione”, cioè il momento in cui lo scammer utilizza tutta la fiducia guadagnata per portare la vittima a investire denaro, principalmente in piattaforme di criptovalute, derubando il malcapitato.

Da dove ha origine lo scam

Gli obiettivi di questi truffatori sono principalmente le persone (i dati dicono che il 66% delle vittime è di sesso femminile) che frequentano le piattaforme di dating, ma molti militano anche su Instagram e altre piattaforme social. La strategia di approccio conta sul fatto che una persona presente su una piattaforma d’incontri sia emotivamente vulnerabile e più incline a fidarsi di qualcuno che possa presentarsi come una persona coinvolta emotivamente.

Solitamente il primo incontro avviene in totale naturalezza, non diversamente da quello che può accadere in un incontro genuino con un’altra persona alla ricerca di amici o qualcosa di più.

Diverse ricerche (YouTube ha molti contenuti a riguardo se cercate “Pig Butchering”) hanno rivelato che i copioni che seguono questi truffatori sono studiati a tavolino, con il supporto di esperti del settore e psicologi, e che sono in grado di presentarsi con la massima credibilità. In altre parole, non succede che il truffatore aggancia la vittima e dopo pochi secondi propone un investimento in criptovalute o il click su un link (ci sono molti casi di episodi del genere, ma non sono da collegare a questo scam), piuttosto i primi segnali che portano a parlare d’investimenti e criptovalute possono iniziare dopo alcuni giorni o anche alcune settimane, dipende da come si svolge la conversazione, ma in ogni caso con l’intento di non dare adito ad alcun tipo di sospetto. Come già accennato, le conversazioni possono proseguire anche per mesi prima che si possa palesare, in maniera chiara, la cattiva intenzione. La pazienza di questi truffatori è probabilmente la loro arma principale.

Solitamente la conversazione si sposta velocemente dalla piattaforma in cui venite agganciati su WhatsApp o un’altra applicazione di messaggistica crittografata.

Come si comporta il truffatore

Il truffatore si comporta in maniera totalmente naturale, come se fosse una persona interessata a conoscerci, perché alla ricerca di un amico/a o dell’anima gemella. Immaginate una conversazione che può avvenire con una persona che avete appena conosciuto, non sarà differente.

Il copione che seguono questi truffatori ha il presupposto di “conquistare” la vittima, di conseguenza dall’altra parte ci sarà una persona che si preoccuperà della vostra persona. Vi chiederà come state, vi consiglierà di mangiare salutare, di coprirvi se fa freddo, di dormire e riposarvi abbastanza, un po’ come una mamma premurosa che si assicura che il figlio/a stia bene.

Vi chiederà di voi, dei vostri valori, di quello che cercate nella vita, s’interesserà del vostro lavoro, dei vostri hobbies, insomma, di tutto quello che vi riguarda. Cercherà di creare più punti in comune con voi, quindi non stupitevi se vi racconterà di avere le stesse abitudini e interessi. Tuttavia, proprio per mimare in maniera naturale il comportamento umano, vi dirà anche che su alcune cose ha opinioni differenti e potrebbe anche arrivare ad arrabbiarsi, per poi scusarsi o perdonarvi, se nella discussione vi riconosce dei torti.

Quasi sicuramente, prima o poi, vi dirà che lei o lui investe nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, come anche verificato, potrebbe solo accennarlo e poi accantonare l’argomento (ad esempio se direte di non essere interessati), per poi tirarlo fuori nuovamente, ma solo a distanza di tempo, in maniera tale da non destare sospetto.

Tutto dipende da quanto è bravo lo scammer

Parlando con amici e colleghi di questo scam, anche con persone attive sulle piattaforme di dating, ho rilevato che la percezione del pericolo nascosto è molto altalenante. Alcuni, agganciati da alcuni di questi truffatori, si sono subito resi conto che si trattava di uno scam, altri invece non si sono accorti di niente, e alcuni, come già accennato, si sono resi conto di essere attualmente vittime dopo aver visto il video.

I fattori determinanti sono molti: da una parte possono esserci scammer con poca pazienza, che rivelano subito le loro intenzioni, o alcuni possono essere troppo avventati, ad esempio possono identificarsi con foto “troppo belle per essere vere”, o altri commettono semplicemente sbagli nella conversazione. Tuttavia tra questi scammer “inesperti”, se così vogliamo identificarli, ne esistono alcuni molto più accurati e pazienti, come dimostrano alcune testimonianze.

Un esempio di accuratezza, che ho verificato in prima persona, è il furto d’identità di ragazzi e ragazze comuni, o l’invio / uso di foto rubate da storie e non rintracciabili sul web. La scelta di foto che possano sembrare scattate al momento, evitando di mandare foto “troppo belle”.

Non pensate che chi si cimenta in queste truffe siano persone stupide o ignoranti, anzi, i report su questa truffa in particolare rilevano che si tratta di persone con un alto livello d’istruzione e intelligenza.

Quali segnali importanti riconoscere

Ci sono alcuni segnali ricorrenti che dovrebbero destare sospetto, li segnaliamo qui sotto:

Solitamente sono persone straniere

La persona vi dice che verrà nel vostro paese / città, prima o poi

La persona ha collegamenti con l’Asia

Durante la conversazione si preoccupa molto della vostra salute

Vi dice che è attiva nel campo della finanza

Vi dice che investe in criptovalute

Mostra troppi punti in comune con voi

Introduce l’argomento della finanza / croptovalute, e poi lo accantona concentrandovi su voi come persona

Inizia la conversazione e la chiude sempre agli stessi orari (cioè vi manda i messaggi a partire da un’ora sempre simile e vi dice che va a letto alla stessa ora)

Impiega sempre tempo per rispondervi, ma quando legge il messaggio (esempio spunte blu su Whatsapp), vi risponde in tempo breve

Commette errori, ad esempio vi scrive qualcosa che vi ha già detto in passato

Vi scrive in una lingua differente

Si rifiuta di fare videochiamate

Rimanda il momento in cui verrà nel vostro paese / città con scuse varie

Dopo avervi agganciato sulla piattaforma di dating, si cancella (cancella quell’account)

Cosa fare se si pensa di essere una vittima

Se avete riconosciuto, in questo articolo, qualche comportamento che state vivendo, allora potreste essere vittime di questa truffa.

Il suggerimento, per avere la certezza, è di forzare alcuni dei comportamenti indicati nell’elenco puntato qui sopra. Ad esempio provate a insistere nel voler fare una videochiamata, o anche solo una chiamata telefonica. Probabilmente lo scammer non vorrà chiamarvi perché nel frattempo sta parlando con altre vittime, e quindi non potrà dedicarvi la massima attenzione.

Cercate poi corrispondenze delle foto del profilo o delle foto che vi manda su Internet. Per farlo è sufficiente trascinare la foto nel campo di ricerca di Google, si aprirà Google Lens e vi dirà se ha trovato la stessa immagine in qualche sito web. Siccome, come indicato, a volte utilizzano foto rubate da stories Instagram o altre piattaforme che non “lasciano traccia pubblica” delle foto su Google, è possibile che non troviate la corrispondenza. Il suggerimento in questo caso è verificare ogni immagine, soprattutto se cambia quella profilo o vi manda alcuni scatti.