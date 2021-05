Tuberanza contro tutti: una storia di successo

Hai mai sognato di poter conoscere tutti i segreti di uno YouTuber famoso? Vuoi scoprire come diventare un Influencer di successo?

Se sogni di scoprire tutti i trucchi del mestiere non perderti questa intervista a Tuberanza!

Da 10 anni Roberto Buonanno è manager e stratega dietro le quinte dei più importanti influencer italiani, titolare tra le svariate cose anche di Tom’s Network, l’agenzia di management più innovativa d’Italia.

Tuberanza

Oggi Roberto Buonanno ha intervistato per voi Mirko Pelliccioni, in arte Tuberanza, uno YouTuber che è riuscito a fare successo emergendo nel mondo del gameplay.

Oggi Tuberanza non è solo uno YouTuber e un gamer, ma è un Influencer di grande successo anche su Twitch.

Tuberanza ha condiviso con noi tutti i migliori consigli per poter avviare una carriera di successo nel mondo degli Influencer, raccontando anche le difficoltà della sua partenza.

“All’inizio ero totalmente impacciato – racconta Mirko – ero un pesce fuor d’acqua. Il segreto del mio successo è stato quello di continuare a crederci nonostante avessi tutti contro, compresi i miei familiari. Lavorare divertendosi è una concezione che ancora non è ben capita. Per i miei genitori era impossibile che io potessi lavorare da casa, davanti un pc, giocando!”

L’obiettivo di Tuberanza non è mai stato diventare il numero uno:

“Il mio scopo é sempre stata la tranquillità – dichiara Mirko – non ho come obiettivo la fama assoluta. Io punto a trasmettere professionalità, a dare qualità al punto di essere credibile per qualsiasi azienda.”

Nonostante il suo obiettivo non sia la fama, Mirko è stato notato da grandi realtà, grazie anche al suo modo di essere. Tuberanza è infatti famoso per essere un personaggio molto corretto, nei suoi video non ascolterete mai un linguaggio troppo colorito.

“Questo mio modo di essere sempre politically correct – racconta Mirko – mi ha portato grandi soddisfazioni: quella per cui vado più fiero è quando, fra tutti gli YouTuber italiani, Pokemon Giappone mi ha selezionato per un programma TV.”

Tuberanza ci ha poi raccontato qual è stato il suo trampolino di lancio:

“Il momento di svolta per me è stato l’ingresso in Tom’s – dichiara Tuberanza – prima di entrare nel Network, ho fatto tanti errori. Essermi affidato al Network di Tom’s è stata la scelta migliore che potessi fare a livello professionale. Come crescita e pure a livello di esperienze, come fiere, viaggi, conoscenze… Davanti ai nostri occhi passano un’infinità di treni, dobbiamo solo capire quando è il momento di salire! Per me fortunatamente è passato il treno Tom’s, io sono salito e ora stiamo viaggiando a tutta velocità!” – conclude Mirko

Per scoprire tutti i segreti del successo di Tuberanza non perderti l’intervista completa con Roberto Buonanno, segui il video!