TV & audio Sony 2024, bellissimi e con prezzi da urlo

Dopo l’annuncio globale di aprile 2024 Sony ci ha permesso di vedere da vicino i nuovi TV e i sistemi audio 2024. Con i nuovi prodotti il marchio giapponese conferma la tendenza a valorizzare la tecnologia mini LED, abbinata a pannelli LCD e soluzioni quantum DOT. I nuovi Bravia 7 e Bravia 9, dunque, sono in sostanza dei QLED a cui Son ha aggiunto il proprio sistema di retroilluminazione mini LED, il sistema audio e il software.

È interessante, a tal proposito, il fatto che proprio il Bravia 9 viene posizionato come il modello di punta, appena sotto al QD-OLED Sony Bravia A95L. Di fatto Bravia 8, il TV OLED che sostituisce la serie A80, diventa il “terzo classificato” nella personale lista di Sony, ed è in qualche modo sorprendente vedere un mini LED superare un prodotto OLED.

Bravia 9: l'apice della tecnologia LED

Il fiore all'occhiello della nuova linea è il Bravia 9, disponibile nelle versioni da 85 e 75 pollici. Questo modello rappresenta il top di gamma nella categoria LCD, grazie all'implementazione della tecnologia XR Backlight Master Drive, che offre un controllo avanzato della retroilluminazione con mini LED di dimensioni ridotte. Questa tecnologia permette una gestione più precisa delle zone illuminate e non illuminate, migliorando significativamente il contrasto e la profondità delle immagini.

Il processore XR presente sui modelli Sony da ormai 4 anni, ottimizza ulteriormente la qualità dell'immagine, garantendo una calibrazione perfetta dei colori e una riduzione dei consumi energetici fino al 30% rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, il Bravia 9 integra la tecnologia X-Wide Angle e X-Anti Reflection, assicurando una visione perfetta da qualsiasi angolazione e riducendo al minimo i riflessi.

Bravia 7: prestazioni di qualità a un prezzo accessibile

Il Bravia 7 offre molte delle innovazioni del Bravia 9, ma a un costo più contenuto. Questo modello, anch'esso un LCD, beneficia della tecnologia di retroilluminazione avanzata, sebbene con un numero inferiore di zone di local dimming rispetto al Bravia 9. Nonostante ciò, le migliorie rispetto ai modelli dello scorso anno sono evidenti, con una qualità dell'immagine nettamente superiore e una riduzione dei consumi energetici fino al 15%.

Anche dal punto di vista audio, Bravia 7 rinuncia a qualcosa rispetto a Bravia 9; pur riuscendo a restituire un’ottima qualità sonora avrete un’esperienza audio un po’ meno valida - ma in compenso spendere una cifra sensibilmente più bassa.

Bravia 8: il TV OLED di fascia media

Per tre anni la serie A80 di Sony è stata tra le nostre scelte più raccomandate, proprio perché permette di avere la qualità OLED a un prezzo non troppo alto, facendo poche rinunce. Con i modelli 2023, il Sony A80L ha confermato questa impressione, anche se il rialzo dei prezzi è stata una pessima notizia per tutti noi.

Quest’anno la serie A80 non c’è più e al suo posto troviamo Bravia 8. Questo modello integra il XR Contrast Booster, che enfatizza i colori e il contrasto nelle aree luminose, riducendo al contempo il rischio di persistenza delle immagini grazie alla gestione termica avanzata del processore XR. Il risultato è una luminosità eccezionale e una qualità dell'immagine che soddisfa anche gli utenti più esigenti.

Audio: soundbar di fascia alta e un nuovo sistema surround

Sony ha introdotto nella sua gamma Bravia 2024 una serie di soluzioni audio innovative che mirano a trasformare l'esperienza di visione domestica in un vero e proprio spettacolo cinematografico. Questi miglioramenti non riguardano solo la qualità del suono, ma anche l'integrazione tra diversi dispositivi audio e il televisore, creando un ambiente immersivo e potente.

Acoustic Multi-Audio+ e Acoustic Multi-Audio

Uno degli aspetti più rilevanti dei nuovi modelli Sony Bravia è il sistema Acoustic Multi-Audio+, presente nei modelli di fascia alta come il Bravia 9. Questo sistema incorpora tweeter a fascio (beam tweeter) e tweeter di posizionamento del suono (frame tweeter), oltre a subwoofer e midrange. La configurazione prevede altoparlanti mid-range frontali e subwoofer che rendono il suono più coinvolgente con maggiore potenza e una migliore localizzazione del suono. Ogni canale dispone di un amplificatore dedicato, assicurando un suono ricco e ben bilanciato.

Il Bravia 7 e altri modelli di gamma media utilizzano la tecnologia Acoustic Multi-Audio, che include tweeter di posizionamento del suono per elevare l'audio come se provenisse dallo schermo. Questo sistema utilizza anche gli altoparlanti X-Balanced di Sony, noti per la loro capacità di offrire un suono pieno e potente.

Acoustic Surface Audio+

Per i modelli OLED, come il Bravia 8, Sony ha confermato l’uso della tecnologia Acoustic Surface Audio+. Questa soluzione trasforma l'intero schermo del televisore in un altoparlante, grazie a degli attuatori che fanno vibrare in modo invisibile il pannello per creare onde sonore. Questo significa che il suono proviene direttamente dal punto in cui si svolge l'azione sullo schermo, offrendo un'esperienza ancora più coinvolgente e cinematografica.

Soundbar e Sistemi Surround

Sony ha anche lanciato nuove soundbar progettate per integrarsi perfettamente con i televisori Bravia, potenziando ulteriormente l'esperienza audio. La BRAVIA Theatre 9, ad esempio, è dotata di 13 altoparlanti, inclusi tweeter a fascio e up-firing, oltre a woofer e radiatori passivi. Questa configurazione avanzata permette di creare un suono avvolgente e potente, ideale per i film e la musica.

Un altro prodotto innovativo è il sistema BRAVIA Theatre QUAD HT-A9, che offre un totale di 16 altoparlanti distribuiti in quattro unità. Questo sistema è progettato per fornire una stabilità wireless ottimale e può essere configurato sia a tavolo che a parete. La nuova tecnologia di calibrazione guidata permette anche ai meno esperti di ottimizzare il suono in base all'ambiente domestico in pochi minuti.

Un aspetto fondamentale delle nuove soluzioni audio di Sony è l'integrazione tra i diversi dispositivi. La funzione Acoustic Centre Sync 2 permette di sincronizzare l'audio della TV con quello della soundbar, creando un sistema armonico e integrato. Questo significa che parte del suono centrale viene emessa dagli altoparlanti del televisore, migliorando la localizzazione del suono e rendendo i dialoghi più chiari.

Inoltre, i nuovi televisori Bravia supportano la riproduzione simultanea dell'audio tramite gli altoparlanti del televisore e uno o due dispositivi Bluetooth, come le cuffie. Questa flessibilità completa permette di utilizzare solo gli altoparlanti del TV, solo il dispositivo Bluetooth, o entrambi contemporaneamente, con la possibilità di regolare i volumi indipendentemente.

Questa funzione è particolarmente utile per chi vuole godersi un film senza disturbare gli altri, utilizzando le cuffie nelle ore notturne. Ma serve anche in quelle situazioni familiari dove una o due persone hanno bisogno di un volume più alto.

Prezzi e disponibilità

Sony Bravia 9 parte da €3.999 per la versione 75”

Bravia 8 parte da €2.099, versione da 55”

Bravia 7 parte da €2.099, versione da 65”

Bravia Theatre Quad: €2.700

BRAVIA Theatre Bar 9: €1.400

BRAVIA Theatre Bar 8: €1.000

Tutti i nuovi prodotti Bravia non sono ancora effettivamente acquistabili, ma chi fosse interessato può prenotarli tramite il sito Sony.

Evidentemente stiamo parlando di oggetti abbastanza costosi, con prezzi sopra la media. Se volete risparmiare, invece, date un’occhiata alla nostra pagina speciale dedicata ad Amazon Prime Day 2024.