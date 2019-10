TV LED, QLED e OLED al 40% di sconto e tasso zero su Monclick

Monclick ha dedicato una folta serie di promozioni proprio ai pannelli LED, QLED e OLED con sconti che arrivano fino al 50% e finanziamenti a tasso zero.

Trovare una tv a buon prezzo non è oggi un’utopia, complici le continue offerte presenti su Amazon, così come le occasionali promozioni relative a periodi come quello del Black Friday. Diverso è però il discorso se si parla di schermi QLED e OLED, televisori con pannelli particolarmente esosi che, pur quando soggetti di sconti, non prevedono chissà quale risparmio. Per fortuna di tanto in tanto qualche store si prodiga in promozioni dedicate ed ecco quindi che si presentano occasioni da cogliere al volo, come è il caso della promozione di oggi.

Monclick ha infatti dedicato una folta serie di promozioni proprio ai pannelli LED, QLED e OLED con sconti che arrivano fino al 50% per i prodotti più dispendiosi, comportando un risparmio considerevole che, come vedrete, permette l’acquisto a prezzi davvero vantaggiosi anche sigli schermi più grandi, come è il caso della smart tv 4K LG 70UM7450PLA, che dagli originale 1.498,99€ sarà in sconto fino ad esaurimento scorte ad appena 890,99€. Stiamo parlando di un risparmio netto del 41%, per uno sconto di ben 730,32€, praticamente il prezzo di una seconda di tv, il tutto con finanziamenti a tasso zero!

Qualora, poi, foste alla ricerca di TV dal formato più contenuto, Monclick ha riservato sconti su televisori di formato più piccolo, come la smart tv Full HD LG 43LM6300PLA da 43″, che con uno sconto del 33% può essere vostra a soli 269,00€! E non è finita, perché stiamo parlando di oltre 150 prodotti in offerta che potete consultare comodamente cliccando sul banner sottostante.

