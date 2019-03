TWT e Open Fiber insieme per diffondere la banda ultra larga tra le aziende italiane

TWT potenzia la propria rete in fibra ottica attraverso l’accordo di partnership con Open Fiber, rendendo sempre più capillare la propria connettività nazionale e internazionale.

Siglato l’accordo per la fornitura di fibra ultraveloce tra Open Fiber e TWT, con l’obiettivo di migliorare l’accesso alla connettività di ultima generazione da parte delle aziende italiane. L’aumento continuo della quantità di dati gestiti e trasferiti dalle imprese ha portato alla richiesta di soluzioni sempre più personalizzate e affidabili. Scegliendo un partner come Open Fiber, TWT punta ad offrire ai propri clienti l’accesso a servizi ancora più avanzati e performanti.

Connettività in fibra dedicata, Unified Communications e Cloud sono indispensabili per tutte le aziende che considerano la digitalizzazione un elemento essenziale per la propria attività e necessitano della miglior velocità di connessione disponibile oggi sul mercato.

Photo credit - depositphotos.com

Il piano di Open Fiber prevede – con investimenti diretti – il cablaggio di 271 città italiane con una rete in fibra ottica in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente all’interno di case, aziende e sedi della Pubblica Amministrazione), l’unica in grado di raggiungere velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo.

“Siamo abituati ad ascoltare i bisogni dei nostri clienti e a tradurli in soluzioni che li accompagnano nel percorso di trasformazione digitale. Grazie a questo accordo, la suite di servizi TWT amplia l’accesso alla banda ultralarga e incrementa la propria capillarità in tutte le città coperte dalla rete Open Fiber”, ha commentato Alessandra Sponchiado, General Manager & COO di TWT.

“Le esigenze di comunicazione e la quantità di dati in rete sono aumentate notevolmente negli ultimi anni e sono key driver per i servizi di Unified Communications, Cloud e Connessione in Fibra ottica che offriamo ai nostri clienti. L’accesso ai dati e la continuità dei servizi disponibili sempre, ovunque e velocemente, sono fondamentali per tutte le aziende, questo è il nostro credo”, ha concluso Brian Turnbow, CTO di TWT.