Un POS con l’AppMarket? Sì, e pure 50€ di sconto!

In un contesto imprenditoriale sempre più dinamico e competitivo, dotarsi di strumenti all'avanguardia è fondamentale per restare al passo con le esigenze del mercato. Il myPOS Ultra si presenta come una soluzione innovativa e completa per chi desidera gestire i pagamenti in modo semplice, veloce ed efficiente. Questo POS portatile di alto livello è ora disponibile con uno sconto di 50€, rendendolo ancora più accessibile per tutte le attività, piccole o grandi, che vogliono investire in tecnologia affidabile. Il dispositivo unisce design moderno, prestazioni elevate e una serie di funzioni pensate per migliorare la gestione quotidiana del punto vendita.

Vedi offerta su myPOS

myPOS Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Ciò che rende davvero unico il myPOS Ultra è la presenza dell’AppMarket integrato, una caratteristica che lo distingue da molti altri terminali sul mercato. Grazie a questo strumento, potete installare applicazioni specifiche per la vostra attività, personalizzando il POS secondo le vostre necessità operative. Che siate ristoratori, commercianti o liberi professionisti, troverete app utili per semplificare la contabilità, la gestione degli ordini o il monitoraggio delle vendite. Il tutto è supportato da una batteria ad alta capacità, progettata per offrire un’autonomia di diversi giorni di utilizzo attivo, così da garantirvi continuità anche durante le giornate più intense, senza dover interrompere il lavoro per ricaricare il dispositivo.

Oltre alla flessibilità software, il myPOS Ultra è pensato per offrire una gestione rapida e snella delle operazioni quotidiane. Dotato di una stampante di ricevute ultra-rapida, permette di evadere ordini e transazioni in pochi istanti, migliorando l’esperienza del cliente e ottimizzando i tempi di attesa. Inoltre, la presenza di una SIM dati gratuita vi consente di utilizzare il dispositivo ovunque vi troviate, anche lontano da una connessione Wi-Fi. Che lavoriate in mobilità, partecipiate a fiere o serviate clienti in loco, avrete sempre un sistema affidabile e connesso su cui contare.

Infine, uno degli aspetti più apprezzati del myPOS Ultra è la velocità con cui potete ricevere i vostri incassi: i fondi vengono accreditati sul conto Business myPOS in meno di tre secondi. Questo significa poter disporre immediatamente del denaro ricevuto, migliorando sensibilmente la gestione della liquidità aziendale. Nessun tempo di attesa, nessuna sorpresa sulle commissioni: solo trasparenza, efficienza e controllo. Se desiderate un dispositivo che unisca tecnologia, praticità e convenienza, il myPOS Ultra è la scelta perfetta per accompagnare e far crescere il vostro business.

Vedi offerta su myPOS