Questa startup olandese ha inventato un sistema d'allarme che usa la connessione Wi-Fi di casa

La startup olandese Gamgee ha lanciato una campagna di crowdfunding per un sistema di sicurezza domestica rivoluzionario che rileva intrusi fisici utilizzando il sistema Wi-Fi di casa. Il Gamgee Wi-Fi Home Alarm promette di offrire una protezione precisa grazie alla mappatura domestica e all'intelligenza artificiale, utilizzando una tecnologia di "body printing" per riconoscere le persone e gli animali domestici fidati.

Nel video dimostrativo che potete vedere qui sopra, la tecnologia di Gamgee evidenzia un nuovo significato al termine "sicurezza Wi-Fi". La teoria alla base del sistema sembra solida. In precedenza, infatti, i ricercatori della Carnegie Mellon University avevano dimostrato la possibilità di rilevare la posizione e le pose degli esseri umani in una stanza utilizzando router standard. Il team di sviluppo di Gamgee sembra aver affinato questa capacità per commercializzare un sistema di allarme domestico completo.

L'allarme può essere configurato per rilevare impronte corporee con massa, andatura o movimenti non riconosciuti, attivando così un allarme quando necessario.

Nelle FAQ del Gamgee Wi-Fi Home Security, apprendiamo di più sulla tecnologia di base e sulle tecniche utilizzate. Il sistema si basa su un mix di sensori Wi-Fi e intelligenza artificiale, utilizzando le informazioni sullo stato dei canali (CSI) nei segnali Wi-Fi per rilevare i movimenti nella casa.

Una volta installato il Gamgee Wi-Fi Home Alarm, sono necessarie circa due settimane di training. Durante questo periodo, il sistema imparerà le impronte corporee di famiglia e animali domestici. È anche possibile addestrarlo sui visitatori frequenti. Per i caregiver, il sistema può rilevare se una persona o un animale domestico non si comporta normalmente, consentendo di rilevare cadute, incidenti o situazioni di stress.

Anche la mappatura della casa è una parte importante dell'installazione del sistema Gamgee Wi-Fi Home Security. Gli utenti devono creare una mappa digitale camminando lungo le pareti di tutte le stanze. In questo modo, sarà possibile identificare dove è necessario aggiungere eventuali estensori di rete.

Sulla pagina del progetto su IndieGogo, Gamgee offre diversi livelli di contributo con hardware a partire da 295€ per un sistema con tre estensori, sufficiente per una casa di medie dimensioni di 150 metri quadrati. Un pacchetto con quattro estensori è offerto a 345€ per coprire circa 200 metri quadrati di spazio.

Nonostante il fascino e le promettenti prospettive di questo progetto, è importante prendere alcune precauzioni. Innanzi tutto, è sempre consigliabile prestare attenzione quando si finanziano progetti di crowdfunding, poiché non si tratta di un vero e proprio acquisto di prodotto. Inoltre, è molto più semplice promettere un prodotto eccezionale che effettivamente realizzarlo, quindi è essenziale affidarsi anche a recensioni di terze parti.

In aggiunta, il sistema Gamgee Wi-Fi Home Alarm potrebbe essere soggetto a errori di rilevamento, data la sua promessa di estrema precisione e dettaglio. Anche i giganti dell'intelligenza artificiale commettono errori, quindi l'accuratezza sarà fondamentale per il successo di questo sistema.

Se siete interessati, Gamgee prevede di iniziare le spedizioni dei primi sistemi di sicurezza Wi-Fi domestici a gennaio 2025.