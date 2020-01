Unieuro Huawei Days, tantissime offerte su Smartphone e Smartwatch

Siete alla ricerca di un ottimo smartphone ma non avete voglia di spendere poi molto? Pretendete il miglior rapporto qualità/prezzo del mercato ma vi piacerebbe che i prezzi fossero comunque più bassi del normale? Allora questa è certamente la notizia che può fare al caso vostro!

Sullo store online di Unieuro, infatti, sono appena partiti i Huawei Days, fantastiche promozioni dedicate agli smartphone Huawei con, in più, anche la possibilità di dare una spulciata al catalogo dell’azienda cinese rivolto a smartwatch e auricolari bluetooth. I prezzi sono ottimi, e grazie ad essi avrete la possibilità di portarvi a casa uno degli ottimi dispositivi Huawei a prezzi molto, ma molto concorrenziali. Il nostro consiglio? Puntate subito all’ottimo Huawei P30 Pro nella sua versione 8/128 GB e state pur certi che non ve ne pentirete!

Originariamente venduto a ben 990,90€, questo straordinario smartphone si è subito distinto come uno dei dispositivi migliori del 2019 grazie al suo comparto fotografico dotato di zoom periscopico, e composto di un sensore principale da 40 MP, un grandangolare da 20 MP, un teleobiettivo da 8 MP e un sensore TOF. Se fosse tutto qui sarebbe di per sé già un grande risultato, ma Huawei P30 Pro può anche contare sulle ottime prestazioni offerte dal processore Kirin 980, e da uno degli schermi migliori attualmente in circolazione: un poderoso display AMOLED da 6,47 pollici!

Uno smartphone a cui non manca davvero nulla: un top di gamma di primissima classe, che oggi può essere vostro per l’ottimo prezzo di appena 699,00€ che, credeteci, saranno assolutamente ben spesi! Ovviamente non è però tutto qui, perché lo store Unieuro abbonda di prodotti Huawei in promozione e, come da tradizione, per facilitarvi nella consultazione abbiamo selezionato per voi quelli che proprio non potete perdere. Ovviamente, però, l’invito è comunque quello di consultare la selezione completa di prodotti in promozione, così da non perdervi nessuno degli ottimi prezzi proposti.

Prima di lasciarvi, vi segnaliamo anche che è disponibile una promozione dedicata al giorno di San Valentino, e riservata alle ottime Huawei Freebuds 3: Acquistando gli ottimi aurcolari true wireless entro il prossimo 13 febbraio, infatti, potrete averne un secondo paio di Huawei Freebuds 3 del colore che preferite a soli 99,90€! Un’ottima occasione per un regalo bello e utile.

