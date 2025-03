Unieuro invita a spendere 299€ per un buon motivo: sconto extra su tutta l'informatica

Unieuro ha lanciato una promozione davvero interessante per gli appassionati di tecnologia: un extra sconto del 18% su tutta l'informatica, con un obiettivo chiaro: raggiungere una spesa minima di 299€. Ma attenzione, la vera novità è che l'operazione potrebbe risultare più semplice di quanto sembri, permettendo ai clienti di acquistare prodotti tech a prezzi incredibili. Un'occasione da non perdere per chi desidera rinnovare il proprio parco tecnologico spendendo meno del previsto.

Unieuro 18% extra, perché approfittarne?

La promozione si concentra principalmente sui prodotti informatici, ma ci sono alcune eccezioni. Infatti, l’offerta non è valida per i brand Apple e su alcuni articoli già inclusi in altre promozioni in corso. Tuttavia, per tutti gli altri prodotti, l'18% di sconto viene applicato direttamente al carrello, offrendo un’opportunità unica di risparmio su una vasta gamma di articoli. Il minimo da spendere è 299€, un traguardo che si raggiunge con facilità acquistando un singolo prodotto o più articoli tecnologici.

Tra i prodotti più vantaggiosi per questa promozione c'è il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3. Originariamente venduto a 649€, grazie allo sconto extra di Unieuro, il prezzo si abbassa di oltre 100€, portandolo a soli 532,66€. Questo esempio evidenzia come sia possibile ottenere un risparmio significativo su prodotti tecnologici di qualità, rendendo l’investimento in un dispositivo come un portatile più conveniente che mai. Un’opportunità imperdibile per chi desidera un notebook performante a un prezzo molto vantaggioso.

Con l’ulteriore sconto sull’informatica, Unieuro offre ai suoi clienti la possibilità di risparmiare su una vasta gamma di prodotti tech, rendendo più accessibili gli acquisti di dispositivi essenziali per il lavoro, lo studio o il tempo libero. Che si tratti di un nuovo notebook, di accessori per il computer o di altri prodotti elettronici, l’offerta consente di fare un acquisto vantaggioso, senza rinunciare alla qualità. Per gli amanti della tecnologia, questa promozione potrebbe rappresentare il momento ideale per rinnovare il proprio equipaggiamento senza fare troppi sacrifici.

