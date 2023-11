Unieuro NO IVA: 22% di sconto su "quasi" tutto solo per 2 giorni!

Mentre il Black Friday è ufficialmente iniziato su Amazon (a tal proposito, potete seguire le migliori offerte nel nostro articolo in tempo reale), anche Unieuro ha lanciato una promozione a dir poco interessante. Si tratta dell'iniziativa "NO IVA", valida solo per oggi e domani, che vi permetterà di approfittare di uno sconto aggiuntivo del 22% su numerosi articoli con un prezzo di partenza di 199,00€.

Solo oggi, 18 novembre, e domani 19 novembre potrete, infatti, risparmiare ancor di più su un catalogo di migliaia di prodotti, molti dei quali sono già disponibili a prezzo scontato. Si tratta, dunque, dell'occasione perfetta per acquistare gli articoli presenti nella vostra lista dei desideri, a prescindere che si tratti di smartphone, smart TV, elettrodomestici o notebook!

NO IVA Unieuro, perché approfittarne?

Il NO IVA di Unieuro è rivolto, ovviamente, a tutti coloro che stanno pensando di acquistare dei prodotti tech il quale prezzo di listino parta da 199,00€. Inoltre, la promozione è valida solo per gli ordini con consegna a domicilio, mentre sono esclusi i prodotti presenti nel volantino Black Friday o idonei ad altre promozioni in corso, oltre a console, software da gioco e articoli di alcuni brand, tra cui Apple.

Tra i tantissimi prodotti idonei alla promozione, oltre al Google Pixel 8 a cui abbiamo dedicato un articolo intero, vi è, per esempio, il Dyson V15 Detect Absolute, che potrà essere vostro ad appena 623,22€ invece di 799,00€. Parliamo di una delle migliori scope elettriche sul mercato, ideale per chi ha poco tempo da dedicare alle faccende domestiche o ha animali domestici. Con una singola passata, infatti, questo aspirapolvere offre una pulizia impeccabile grazie al potente motore Dyson Hyperdymium, che utilizza l'intelligenza artificiale per regolare automaticamente la potenza di aspirazione in base alla quantità di polvere rilevata, assicurandosi di catturare ogni particella.

La tecnologia Dyson DLS adatta intelligentemente la spazzola a diversi tipi di pavimento, garantendo la rimozione di polvere, capelli, sporco e peli di animali da qualsiasi superficie, inclusi tappeti e moquette. Inoltre, il pettine a 56 denti con tecnologia anti-groviglio rimuove automaticamente peli e capelli dalla spazzola, eliminando la necessità di interventi manuali.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo alcuni esempi dei migliaia di articoli idonei al NO IVA di Unieuro, per cui vi invitiamo a consultare il catalogo intero per trovare ciò che desiderate. Vi ricordiamo, però, che la promozione sarà valida solo fino alle 23:59 di domenica 19 novembre!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Unieuro

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!