NO IVA Unieuro: Pixel 8 a soli 623€ con lo sconto del 22%!

Mentre su Amazon è cominciato ufficialmente il Black Friday (a tal proposito, vi invitiamo a seguire il nostro articolo aggiornato in tempo reale con le migliori offerte), anche su Unieuro è partita una promozione che vi permetterà di risparmiare non poco su un ampio catalogo di prodotti. Parliamo del NO IVA, che solo per oggi e domani vi consentirà di approfittare di un extra sconto del 22% su tantissimi articoli a partire da 199,00€.

Tra questi vi è lo spettacolare Google Pixel 8, l'ultimo smartphone della linea top di gamma Google che rientra senza ombra di dubbio tra i migliori smartphone sul mercato. Ebbene, se state pensando di acquistarlo sarete felici di sapere che grazie al NO IVA di Unieuro potrà essere vostro a soli 623,22€ invece di 799,00€!

Google Pixel 8, chi dovrebbe acquistarlo?

L'acquisto del Google Pixel 8 è vivamente consigliato a tutti coloro che ricercano nel proprio smartphone efficienza, elevate prestazioni e una fotocamera di impareggiabile qualità. Questo dispositivo è l'ideale per coloro che amano navigare in internet, giocare o guardare video in alta definizione grazie al suo potente chip e al suo display ad alta risoluzione. La durata della batteria, che si attesta oltre le 24 ore, lo rende, inoltre, perfetto per chi è sempre in movimento e ha bisogno di un dispositivo sempre pronto all'uso.

A livello hardware, tra le caratteristiche principali del Google Pixel 8 vi sono la potente fotocamera Pixel da 50MP e un display OLED da 6,2 pollici ad alta risoluzione (1080x2040 pixel). Alimentato dal chip Google Tensor G3, questo dispositivo offre prestazioni elevate e un'esperienza utente personalizzata grazie all'Intelligenza Artificiale di Google. Inoltre, è resistente all'acqua e alla polvere, rappresentando, dunque, un investimento duraturo e ideale anche per chi è solito avventurarsi nella natura.

Insomma, il Google Pixel 8 in offerta a 623,22€, risulta essere un affare da non perdere per chi cerca uno smartphone con caratteristiche avanzate, una fotocamera di alta qualità e un'autonomia che dura tutto il giorno. Approfitta di quest'offerta speciale e avrai a disposizione un telefono con prestazioni eccellenti a un prezzo ridotto rispetto al suo valore originale di 799,00€!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Unieuro dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

