Uova Kinder 2024: tutte le sorprese e il loro peso

La Pasqua si avvicina ed è, dunque, giunto il momento di iniziare a pensare alle uova che delizieranno la giornata festiva. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato in diversi articoli quelle che sono le migliori uova di Pasqua sul mercato in questo 2024, oltre a quelle dedicate agli adulti e ai bambini, ma se più che la cioccolata vi interessano le sorprese è probabile che opterete per una delle tantissime proposte Kinder.

Le uova Kinder sono da sempre le più acquistate sia per l'inconfondibile gusto paradisiaco della cioccolata al latte che per le sorprese a tema. Ogni anno il marchio produce, infatti, uova con protagonisti film, serie tv o videogiochi differenti, accontentando i gusti di grandi e piccini che possono trovare all'interno del guscio cioccolatoso i loro personaggi preferiti. Nel 2024 la selezione è ricaduta, per esempio, su Dragon Ball, sui supereroi Marvel, sul Cavaliere Oscuro e sulle Principesse Disney.

Se, però, sull'etichetta esterna sono elencate le sorprese che possiamo trovare, negli ultimi anni si è diffuso un trucchetto per scoprire in anticipo cosa si racchiude esattamente all'interno dell'uovo, così da permettere di trovare proprio ciò che si vuole. Diffusasi inizialmente su TikTok, questa genialata consiste nel pesare le uova di Pasqua Kinder, giacché nella maggior parte dei casi a ogni sorpresa corrisponde un peso differente.

Esatto, dovrete prendere le uova e pesarle nella bilancia del supermercato prima di metterle nel carrello finché non troverete quella col peso esatto che state cercando. Per rendere la vostra missione più semplice di seguito troverete, dunque, una lista dei pesi delle diverse versioni di uova Kinder del 2024 con le relative sorprese, cosicché andrete a colpo sicuro.

Purtroppo questo trucco non funziona con sorprese simili tra loro, come nel caso delle Winx o delle Hot Wheels presenti nel Kinder GranSorpresa Classico, per cui se volete optare per quelle uova dovrete affidarvi unicamente al coniglietto pasquale delle sorprese.

Detto ciò, passiamo alla lista delle uova Kinder 2024 e delle loro sorprese, che abbiamo diviso per tipologia così da rendervi il tutto più chiaro. Inoltre, per ogni uovo troverete un link che rimanda alla pagina Amazon dedicata, in modo che possiate andare a dare un primo sguardo all'aspetto delle varie sorprese.

Kinder GranSorpresa Gigante

Principesse Disney

Ariel : 502 grammi

: 502 grammi Cenerentola : 716 grammi

: 716 grammi Rapunzel: 596 grammi

Batman

Bat mobile : 650 grammi

: 650 grammi Batman sulla moto : 514 grammi

: 514 grammi Batman volante: 550 grammi

Kinder GranSorpresa Maxi

Marvel

Groot: 398 grammi

Hulk: 423 grammi

Spider-Man: 372 grammi

Iron-Man: 374 grammi

Mario Kart

Luigi: 397 grammi

Mario: 390-395 grammi

Toad: 295 grammi

Yoshi: 400 grammi

Jurassic World

T-Rex: 380 grammi

Pterodattilo: 350 grammi

Ankylosauro: 425 grammi

Kinder GranSorpresa Classico

Dragon Ball

Goku: 272 grammi

Vegeta: 256 grammi

Jiren: 274 grammi

Mickey & Friends

Paperino: 275 grammi

Pluto: 250 grammi

Topolino: 270 grammi

Frozen

Elsa: 252-255 grammi

Anna: 238 grammi

Olaf+Anna: 251 grammi

Olaf+Elsa: 253 grammi

Kinder Gransorpresa Dark&Mild

Star Wars

Obi-Wan Kenobi: 432 grammi

Yoda: 416 grammi

Stormtrooper: 425 grammi

Uova Kinder con sorprese non identificabili

Hot Wheels

Miracolous

Winx

