Le recensioni false sono illegali, storica decisione degli USA. Quando l’Italia?

La Federal Trade Commission (FTC) ha concretizzato una normativa atta a contrastare le recensioni false online. L'annuncio è stato dato dalla presidente della Federal Trade Commission, Lina Khan, attraverso un post su X, indicando anche un indirizzo email per segnalare eventuali violazioni.

La normativa, proposta lo scorso agosto e concretizzata negli scorsi giorni, mira a rendere illegale la creazione, l'acquisto o la vendita di recensioni false online. L'obiettivo è aumentare l'affidabilità delle valutazioni dei consumatori, elemento cruciale nel processo decisionale di acquisto di molti utenti.

Tra i punti chiave della nuova regolamentazione troviamo:

Divieto di scrivere recensioni false : è proibita la creazione o diffusione di recensioni non autentiche, generate da IA o meno.

: è proibita la creazione o diffusione di recensioni non autentiche, generate da IA o meno. Divieto di offrire incentivi per le recensioni : le aziende non possono offrire ricompense in cambio di specifici tipi di recensioni.

: le aziende non possono offrire ricompense in cambio di specifici tipi di recensioni. Obbligo di trasparenza : i dipendenti, o le persone legate all'azienda, devono dichiarare il loro legame quando scrivono recensioni dei loro prodotti.

: i dipendenti, o le persone legate all'azienda, devono dichiarare il loro legame quando scrivono recensioni dei loro prodotti. Chiarezza sui siti di recensioni controllati dalle aziende : deve essere esplicitato se un sito di recensioni è gestito dall'azienda stessa.

: deve essere esplicitato se un sito di recensioni è gestito dall'azienda stessa. Protezione contro la soppressione delle recensioni negative : è vietato intimidire i consumatori, o gli addetti ai lavori, per rimuovere recensioni negative. È proibito inoltre manipolare il numero di recensioni visibili.

: è vietato intimidire i consumatori, o gli addetti ai lavori, per rimuovere recensioni negative. È proibito inoltre manipolare il numero di recensioni visibili. Divieto di metriche social false: è proibito vendere o acquistare follower, o visualizzazioni false, per ingannare i consumatori.

L'efficacia di questa normativa dipenderà in larga misura dalla partecipazione attiva dei consumatori nel segnalare le violazioni. Sarà inoltre cruciale una diffusa consapevolezza dell'esistenza di queste nuove regole tra il pubblico.

La FTC potrà imporre sanzioni civili a chi viola consapevolmente queste regole.

Alcuni aspetti della normativa, come dimostrare che un'azienda stia sopprimendo le recensioni negative, potrebbero rivelarsi difficili da far rispettare e sarà necessario del tempo per valutare l'impatto effettivo di queste misure sul panorama delle recensioni online.

Nonostante le sfide di questa nuova normativa, l'introduzione di questa regolamentazione rappresenta un passo in avanti importante verso una maggiore trasparenza, e affidabilità, delle recensioni dei consumatori, con potenziali benefici sia per gli acquirenti che per le aziende che operano onestamente.