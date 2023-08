Vi state preparando per una breve escursione o per un lungo viaggio in bici, ma vi manca ancora qualcosa per essere assolutamente pronti a partire? Per quanto sia incredibilmente piacevole esplorare la natura stando all’aria aperta, non bisogna dimenticare che comodità e sicurezza sono fondamentali. Proprio per questo motivo, abbiamo raccolto in questo articolo 7 gadget hi-tech indispensabili per il vostro viaggio.

Dalle borracce termiche ai caschi, passando per le luci e i dispositivi più tecnologici come i ciclocomputer GPS, la nostra lista è talmente diversificata che troverete di certo ciò che state cercando! Per rendere la consultazione più semplice, abbiamo raccolto tutte le offerte in un un comodo elenco, seguito poi da una descrizione per ogni singolo articolo in cui troverete anche i link per acquistarli al pezzo più conveniente.

COOSPO BC107 Ciclocomputer GPS Senza Fili

A meno di 50€ potrete acquistare questo utilissimo ciclocomputer Bluetooth impermeabile, che offre un doppio sistema satellitare che cattura i segnali GPS e Beidou in tutto il mondo, per garantirvi il massimo della sicurezza e della tracciabilità. Potrete leggere tutte le informazioni utili sul suo ampio schermo da 2,4 pollici, perfettamente visibile anche sotto la luce diretta del sole, grazie alla retroilluminazione automatica che si adatta all’ambiente. Inoltre, sincronizzandolo con Strava tramite l’app CoospoRide potrete anche condividere la vostra passione con la comunità ciclistica di tutto il mondo. Il Coospo BC107 è compatibile con tutti i sensori ANT+ per fornirvi dati affidabili e accurati grazie a sistemi come cardiofrequenzimetro, misuratore di potenza, sensore di velocità e cadenza. Inoltre, la resistenza all’acqua IP67 e l’autonomia della batteria di ben 28 ore vi assicureranno viaggi lunghi e confortevoli.

Glangeh Set Luci Bicicletta LED Ultra Sottile

Uno dei modi per viaggiare sicuri in bici è proprio un buon sistema di illuminazione. Questo set di luci LED per bicicletta Glangeh è ultra sottile e facilmente trasportabile, grazie al suo spessore di soli 1,7cm e a un peso di soli 27g. Potrete anche scegliere fra diversi tipi di illuminazione: infatti, il faro anteriore offre 4 modalità, mentre il fanale posteriore ha 6 diverse opzioni. In questo modo sarete sempre molto ben visibili e viaggerete più sicuri. Inoltre, grazie al cavo USB incluso ricaricherete il faro e il fanale in massimo un’ora e mezza, mentre la protezione Type-C sfida persino le intemperie più ostinate, anche perché è dotato di resistenza all’acqua IP65.

720°DGREE Bottiglia d’Acqua softTouch

L’idratazione è fondamentale durante viaggi ed escursioni, ed è per questo che vi consigliamo l’ottima Bottiglia d’Acqua softTouch da 1 litro. Va però sottolineato che in questa borraccia non potrete trasportare solo acqua o bevande energetiche: infatti, inserendo frutta fresca e cubetti di ghiaccio direttamente nell’apposito contenitore darete alla vostra acqua un gusto e un aroma sempre fresco e diverso. La bottiglia si apre facilmente con un click, ma una volta richiusa dispone di un sistema di sicurezza che ne impedisce l’apertura accidentale. Il rivestimento vellutato, poi, la rende anche incredibilmente comoda e piacevole da utilizzare. Davvero indispensabile per garantire sempre il giusto apporto di liquidi al vostro corpo!

iZEEKER Action Cam iA100 4K 30FPS 20MP

Di action cam di ottima qualità e a buon prezzo ce ne sono tante, così come quelle accessoriate, ma poche includono anche il supporto per il manubrio della bicicletta. Questo modello invece lo include, permettendovi di effettuare riprese uniche dal vostro mezzo a due ruote senza spendere ulteriori soldi per l’acquisto di altri accessori. L’action cam possiede uno schermo touch da 2″, una dimensione adatta per la gestione delle varie impostazioni di scatto. La leggerezza del design e l’attenzione ai dettagli, come la copertura antipolvere e il coperchio rimovibile della batteria a comparsa, rendono l’esperienza d’uso ancora più comoda e coinvolgente. A proposito di resistenza, va detto che questo modello vanta un’impermeabilità fino a 40 metri, resa possibile da un guscio appositamente progettato. Che stiate facendo snorkeling tra i coralli o cavalcate su onde del mare, questa action cam è pronta a catturare ogni momento senza il rischio di danneggiarsi. E con la tecnologia EIS 3.0, anche le riprese in movimento saranno stabili e fluide.

Micro Gps Tracker

Purtroppo spesso può capitare che le nostre biciclette vengano rubate, ed ecco perché tra i gadget indispensabili abbiamo inserito anche questo piccolo GPS che, una volta attivato, si connette all’app dello smartphone. In questo modo, potrete tracciare un eventuale spostamento anomalo della vostra bici, permettendovi di ritrovarla subito. Il tracciamento è molto utile anche per monitorare le vostre avventure su due ruote in modo preciso e senza sforzo. Insomma, un modo economico e intelligente per mettere al sicuro la propria bicicletta. E perché no, nessuno vieta di usarlo anche per auto e moto.

Casco da Bici Bluetooth con Luce LED

Mettersi in viaggio in bici senza un buon casco sarebbe da incoscienti, pertanto non poteva mancare nella nostra selezione di gadget a tema un casco di ottima fattura. La scelta è ricaduta su questo modello per ovvi motivi. Anzitutto, parliamo di un casco intelligente e progettato con cura per i ciclisti che mettono la sicurezza al primo posto. Che siate ciclisti urbani o amanti della mountain bike, questo modello è pronto a offrirvi un’esperienza di guida senza pari. Grazie all’illuminazione a LED integrata, la visibilità sulla strada aumenta in condizioni di poca luce. I LED sono posizionati strategicamente al fine di rendere la bicicletta, nonché voi, visibili agli altri utenti della strada. Gli indicatori di direzione wireless aggiungono un livello di sicurezza in più, con segnali LED che indicano le intenzioni di sterzata, contribuendo attivamente a prevenire incidenti. E se dovessero avvenire dei sinistri, il casco invierà automaticamente un segnale di aiuto al vostro contatto di emergenza tramite l’APP LIVALL RIDING. Questa funzione assicura un soccorso tempestivo, che potrebbe rivelarsi davvero fondamentale per la vostra incolumità.

AMZOON Pompa per bici con manometro

Nella nostra selezione di gadget dedicati alle biciclette non poteva certo mancare questa pompa che dispone di due modalità di pompaggio che ne migliorano la velocità del 35% rispetto alla media. La lunghezza della pompa si adatta a ogni angolo, mentre il manometro integrato offre una visione in tempo reale della pressione, permettendovi di pompare la ruota con precisione fino a 120 PSI / 8 bar. Questo modello fa sì che la portabilità incontri la potenza: infatti, con i suoi 27 cm di lunghezza e un peso piuma di soli 165 grammi, non accuserete pesantezza durante il viaggio. Il materiale non è da meno, dato che è costruita con un resistente mix di lega di alluminio e plastica. Va citata anche la connessione della valvola di sicurezza, che assicura una chiusura ermetica resistente nel tempo, superando di gran lunga le valvole tradizionali.

