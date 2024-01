Prezzo TOP su questo videocitofono Vimar K40910! (-9%)

Vimar K40910 è un kit videocitofono monofamiliare da parete, disponibile su Amazon a un prezzo speciale. Originariamente proposto a €164,27, potrete portare a casa un gioiello di tecnologia a soli €149,90, beneficiando di uno sconto del 9%. Questo sofisticato sistema offre un monitor touch da 7 pollici, installazione facile e funzionalità di intercomunicazione, in più lingue, tra cui italiano e inglese. Espandibile e collegabile a una telecamera esterna per videosorveglianza, è la scelta ideale per chi cerca funzionalità avanzate senza rinunciare al design. Sicurezza e confort saranno garanti di un benessere quotidiano impeccabile.

Vimar K40910 kit videocitofono, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli amanti della tecnologia domestica e sicurezza, il Vimar K40910 rappresenta una scelta d'acquisto ideale, specialmente per chi necessita di un sistema di videocitofonia affidabile e multifunzionale. Questo kit videocitofonico di facile installazione, senza bisogno di lavori complessi, si adegua perfettamente alle esigenze delle abitazioni monofamiliari. Il monitor da 7" soft touch, dotato di tastiera capacitiva, vi offrirà un'interfaccia intuitiva e reattiva per gestire le comunicazioni con i visitatori e monitorare la vostra abitazione.

Che stiate cercando un sistema espandibile, in grado di collegare fino a tre monitor per ogni pulsante di chiamata, o abbiate la necessità di integrare la videosorveglianza con una telecamera esterna, il Vimar K40910 soddisfa questi requisiti. Offre inoltre la comodità di regolazioni personalizzabili del volume, luminosità, colore e contrasto. Con sei diverse melodie selezionabili e la funzione "non disturbare" potrete personalizzare ulteriormente il vostro sistema.

Vimar K40910 è un kit videocitofono monofamiliare di facile installazione, che combina sicurezza e tecnologia avanzata. Dal design elegante in grigio e bianco, il kit offre un monitor a colori LCD da 7" con tastiera capacitiva soft touch e un'intercomunicante per la comunicazione interna. Include anche un'alimentatore versatile con spine per diversi standard.

Vimar K40910 si distingue per la sua multifunzionalità, offrendo la possibilità di collegamento con telecamere esterne per una videosorveglianza completa. Con un'eccellente qualità del suono e immagine che vi cattureranno, insieme alla funzione "non disturbare" e numerosi parametri regolabili, questo videocitofono è ideale per chi cerca sicurezza e comodità a un prezzo competitivo di €149,90, rispetto al prezzo originale di €164,27. Vi consigliamo di arricchire la vostra casa con questa soluzione affidabile e di design, per vivere ogni giorno con un plus di serenità.

