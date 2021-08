Visa si avvicina ai NFT e compra un cryptopunk

Visa, joint venture di 21.000 istituzioni finanziarie che emettono prodotti e principalmente carte di credito e di debito, ha scelto di prendere posizione in merito al mercato NFT. In che modo? Pubblicando un’intervista a Cuy Sheffield, Head of Crypto dell’azienda e tra i più attivi sostenitori di questa nicchia – citato nella top-50 di Forbes degli investitori in questa nicchia, accompagnata da un whitepaper che sintetizza gli studi condotti da Visa.

Nel post, l’Head of Crypto indica come Visa desideri portare il suo know-how e la sua esperienza anche nel mercato dei NFT. “Nel breve termine – afferma Cuy Sheffield – vogliamo aiutare i marchi e le aziende a capire meglio i NFT e come potrebbero essere sfruttati per il coinvolgimento dei clienti e dei fan. A tal fine, abbiamo pubblicato un documento con osservazioni sul panorama NFT di oggi che sia anche una guida su come valutare e predisporre le opportunità dei NFT”.

Una serie di Cryptopunks, pubblicata nell'articolo "Decentraland as a Playground for Crypto-Collectibles" di Kieran Lee Farr (fonte: https://medium.com/decentraland/cryptocollectibles-decentraland-and-you-130676002015)

Secondo Visa, i NFT “giocheranno un ruolo importante nel futuro della vendita al dettaglio, dei social media, dell’intrattenimento e del commercio“. Al momento, però, l’azienda ritiene che questi asset digitali siano ancora poco conosciuti e sia necessario “aiutare i nostri clienti e partner a partecipare”. Per riuscirci “abbiamo bisogno di una comprensione di prima mano dei requisiti infrastrutturali per un marchio globale con il quale acquistare, conservare e sfruttare un NFT”.

L’azienda, poco prima dell’uscita del blog e del whitepaper, ha annunciato via Twitter di aver acquistato un Cryptopunk lo scorso 18 agosto. Si tratta della CryptoPunk #7610, che Visa ha acquistato per 49,5 Ethereum (poco più di 140.000 Euro al cambio attuale). I CryptoPunk sono stati tra le prime opere in NFT a registrare un grande successo, con margini di guadagno eccezionali per i loro possessori: negli ultimi mesi, un misterioso acquirente ne sta facendo incetta. Per approfondire il mondo dei NFT, ti suggeriamo di leggere la nostra guida.