Vodafone Shake It Easy, minuti e SMS illimitati 60 GB e Netflix gratis per 3 mesi

Da oggi e fino al prossimo 31 agosto è possibile sottoscrivere Vodafone Shake It Easy, la tariffa per under 30 che comprende minuti e SMS illimitati e 60 GB di traffico dati, con navigazione per musica, chat e social illimitata.

Dal 24 giugno al 31 agosto 2019, tutti i nuovi clienti che chiedono un nuovo numero o la portabilità da un altro operatore attivando l’offerta ricaricabile Vodafone Shake It Easy riceveranno gratis tre mesi di abbonamento a Netflix. In particolare la promozione comprende il piano standard di Netflix del valore di 11,99 euro al mese, che consente di fruire dei contenuti in alta definizione, fino a due dispositivi contemporaneamente.

Per quanto riguarda Vodafone Shake It Easy invece, si tratta di una tariffa ricaricabile, attivabile solo dai clienti Vodafone che non hanno superato i 30 anni di età, con SMS e chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali illimitate, 30 GB di traffico dati mensile e navigazione illimitata per app social, streaming audio, chat e mappe. Inoltre per chi sceglie l’addebito su conto corrente o carta di credito ci sono altri 30 GB gratis. L’offerta ha un costo di 14,99 euro mensili e prevede anche l’utilizzo in roaming UE di 10 Giga.

I servizi Chiamami e Recall, l’ascolto della Segreteria Telefonica e le chiamate al 414 sono inclusi gratuitamente, inoltre, i clienti che attivano Vodafone Shake it Easy avranno anche la possibilità di attivare Mappe e 6 mesi di abbonamento Tidal Premium incluso (dopo 6,99 al mese).

Per i clienti Shake it Easy che esauriscono i Giga, sarà possibile continuare a navigare, prima del successivo rinnovo, grazie a 1 GB di riserva al costo di 2 euro ogni 200 Mega fino al rinnovo successivo. Poi internet e i Giga illimitati per chat e mappe si bloccano.