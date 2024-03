Volvo, tempi di attesa "tipo Ferrari" ma ne vale la pena secondo i clienti

Volvo sta vivendo un periodo di grande successo grazie alla crescente domanda per i suoi nuovi veicoli elettrici (EV), tra cui spiccano il modello EX30 e il più ampio e imponente EX90. I tempi di attesa per entrare in possesso di uno di questi nuovi modelli elettrici ricordano quelli solitamente associati a marchi di lusso come Ferrari, un segno evidente del forte interesse dei consumatori verso le proposte di Volvo.

Anche quattro mesi di attesa per un'auto che nasce "full optional"

, svelato quasi due anni fa, continua a generare un'attesa senza precedenti. Considerato il veicolo più sicuro mai prodotto da Volvo, laper questo SUV elettrico di fascia altaa causa delle complessità legate allo sviluppo del software. Il CEO di Volvo Cars, Jim Rowan, ha confermato la spinta dell'azienda verso l'innovazione nonostante questi ostacoli.

A conferma dell'eccezionale richiesta di mercato, anche il modello EX30 sta registrando tempi di attesa considerevoli. In Germania, l'attesa per ricevere questo modello, il più accessibile tra quelli proposti da Volvo, può raggiungere i quattro mesi. L'EX30 ha contribuito in modo significativo al raggiungimento del record di vendite di veicoli elettrificati da parte di Volvo, segnalando un incremento impressionante nel numero di unità vendute da quando è stato lanciato a dicembre, con oltre 5.863 modelli EX30 venduti nei primi due mesi del 2024.

L'azienda tenta di mantenere la fedeltà dei propri clienti nonostante gli elevati tempi di attesa. Alex Zurhausen, responsabile del business online di Volvo Germania, ha messo in evidenza come la marca stia attraversando un momento particolarmente propizio, offrendo prodotti giusti al momento giusto. Con più di due decenni di esperienza in Volvo, Zurhausen osserva che questi lunghi tempi di attesa sono tra i più alti mai registrati nella sua carriera, ribadendo il forte interesse del mercato verso i nuovi modelli elettrici di Volvo.

La risposta del mercato e l'interesse dimostrato dai consumatori verso i veicoli elettrici Volvo arriva in un momento in cui molte aziende automotive stanno rallentando i loro investimenti nell'elettrificazione. Al contrario, Volvo continua a spingere sull'acceleratore, prendendo decisioni coraggiose e avanzando con determinazione verso il suo obiettivo di diventare un produttore di auto completamente elettriche entro il 2030. In questo contesto, l'EX30 si appresta a diventare uno dei veicoli elettrici più accessibili con un prezzo di partenza di 35mila euro.

Nonostante alcune voci di mercato suggeriscano una possibile rallentamento nella domanda di veicoli elettrici, la risposta di Jim Rowan è stata chiara ed ottimista: non vi sono segnali di cancellazioni di ordini o di rallentamenti nell'acquisizione di nuovi ordini. Questo indica non solo la forza del marchio Volvo nel segmento dei veicoli elettrici, ma anche il vivace interesse dei consumatori verso soluzioni di mobilità più sostenibili e innovativi modelli elettrici come quelli proposti da Volvo.