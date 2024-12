Vuoi vincere una PS5 Pro? Scopri il concorso PlayStation che parte OGGI su Instagram!

Per tutti gli appassionati di PlayStation, il Natale 2024 si arricchisce di un’iniziativa imperdibile. Partecipando al concorso gratuito #AstroBotXMas, attivo fino al 24 dicembre 2024, potreste essere tra i fortunati vincitori di premi esclusivi, tra cui la ricercatissima PS5 Pro, cuffie di alta qualità e tanti altri prodotti straordinari. L’evento celebra l’iconico Astro Bot e offre un montepremi che supera i 7.000 euro, rendendo le festività ancora più emozionanti.

Vedi il profilo Instagram di Playstation Italia

Concorso Playstation "#AstroBotXMas": come partecipare

Partecipare al concorso è semplicissimo. È necessario seguire il profilo ufficiale di PlayStation Italia su Instagram. Durante le giornate del 3, 6, 8, 10, 13, 17, 20 e 24 dicembre 2024, saranno pubblicati post dedicati al concorso. Per partecipare, basta commentare il post del giorno utilizzando l’hashtag #AstroBotXMas e rispondendo alla domanda proposta. Ogni utente potrà inviare un solo commento per ciascun post. Tutte le partecipazioni valide prenderanno parte all’estrazione, che si svolgerà alla presenza di un notaio. I vincitori saranno contattati direttamente tramite messaggio privato su Instagram, quindi ricordatevi di controllare il vostro account per non perdere questa occasione.

Il montepremi è semplicemente straordinario. In palio ci sono console esclusive come la PS5 Digital Edition, la PS5 Pro con Vertical Stand, il nuovissimo PlayStation VR2, le cuffie Pulse Elite e moltissimi giochi e accessori, tra cui copie di Astro Bot e LEGO Horizon Adventures. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità unica per arricchire la vostra esperienza di gioco e rendere il Natale ancora più speciale.

Non perdete questa straordinaria occasione per vincere premi eccezionali firmati PlayStation. Seguite subito il profilo ufficiale su Instagram, commentate i post dedicati con l’hashtag #AstroBotXMas e rispondete alle domande. Partecipare è semplice, gratuito e divertente. Buona fortuna a tutti e che il Natale sia pieno di sorprese indimenticabili!

